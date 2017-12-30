立法院會期最後一天 蘇嘉全：努力回應人民期待

2017-12-30 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



29日是立法院第九屆第四會期最後一次院會，照例進行法案清倉，院會一口氣通過32項法案，會後行政院長賴清德親自到立院致意。立法院長蘇嘉全也在院會結束後發表感言，他提到，本會期從九月開議迄今，共通過91件議案，包括法律案69案，預、決算案9案，行使同意權案1案及其他議案2案，這都是全體委員及工作人員共同努力的成果。

蘇嘉全細數這會期通過的重大法案，包含修正產業創新條例，有益投資環境改善；修正運動產業發展條例，促進電競職業運動產業發展；制定外國專業人才延攬及僱用法，放寬對外國專業人才的簽證、居留、租稅、退休等待遇，創造友善環境攬才；通過偏遠地區學校教育發展條例，解決偏鄉師資及城鄉差距等問題。

蘇嘉全也說，也透過制定政黨法，規範政黨不得經營或投資營利事業，落實政黨公平競爭；修正有線廣播電視法修正，讓「國會頻道」法制化；制定國家人權博物館組織法，發揮人權檔案典藏、研究與教育功能；制定促進轉型正義條例，還原歷史真相，深化民主人權價值；修正公民投票法，降低投票年齡及通過門檻，打開鳥籠讓民主自由翱翔，通過金融科技發展與創新實驗條例，鼓勵金融科技創新。