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過期臭蛋液流竄全台 累計下架842.5公斤

2017-12-30 16:04聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

萇記泰安將過期蛋、破殼蛋再製成液蛋重新販售，鋪貨到北台灣20多家家樂福及零星麵包店，食藥署昨要求有進貨萇記泰安液蛋的業者，需在昨天凌晨12點以前下架。據食藥署統計，今天上午已下架311.5公斤的液蛋，若是加上昨天晚上於現場封存的531公斤液蛋，總計已下架842.5公斤。

食藥署北區管理中心副主任魏任廷表示，檢方發現業者使用的有效期限於12月14日及12月26日逾期蛋品，混製成的液蛋，由於蛋黃液與全蛋液保存期限為7天、蛋白液為9天，建議民眾若購買產品有限期限，若是在12月27日至1月5日間，最好不要使用。

魏任廷表示，根據調查，萇記泰安平均每個月可以銷售7000公斤的液蛋，若是以保存日期推估，12月14日及12月26日生產的液蛋，推測約有1600公斤。目前已經下架842.5公斤，其餘過期的液蛋恐怕都已經被民眾吃下肚。

・明定情節重大範圍後 萇記泰安將成為首件重罰案例

食藥署12月21日針對食安法中何謂「情節重大者」作出明確定義，訂出8大依據，給予地方衛生單位開罰指標。8大指標分別為違法者過往違反食品安全衛生管理法的次數、故意或過失的違法行為、違法者的智識程度、違法產品之流通數量、流通範圍及銷售金額、違法行為持續的期間、違法所得利益、違法行為致消費者生命、身體、健康或財產上的損害程度、違法情事發生後，受處分者防堵危險或損害的態度及作為。

魏任廷表示，依照食安法，萇記泰安可開罰6萬元以上、2億元以下的罰鍰，但萇記泰安犯行情節重大，第一時間已勒令停業，地方衛生局將依8大指標加總考量，一定給予重罰。

桃園萇記泰安蛋品公司使用過期蛋品混製成液蛋，分成蛋黃液、蛋白液以及全蛋液等三種品...
桃園萇記泰安蛋品公司使用過期蛋品混製成液蛋，分成蛋黃液、蛋白液以及全蛋液等三種品項，每月約賣出7千公斤。圖／桃園市衛生局提供
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