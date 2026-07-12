AI agent影響軟硬體 工業資安築起護城河

【作者：陳念舜】

當生成式AI浪潮正快速由「對話式工具」演進為可執行複雜任務、並能與實體基礎設施互動的AI Agent時代，企業的資安思維也面臨前所未有的變革，從過去聚焦採購軟硬體單項產品，轉向全方位整合方案，甚至從半導體供應鏈內規演變成維護市場秩序的護城河。

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新推估，2025年全球資安產業規模已突破2,500億美元，隨著企業加速導入AI與數位轉型曝險，預期至2027年約可達到3,234億美元。其中台灣資安產值2025年亦可望突破新台幣600億元，年成長率約12%，仍屬高成長市場。

官方也自2025年便提出「國家資通安全發展方案（2025~2028）」，將資安韌性、AI資安技術等列為重點。因此，提升對於上市櫃公司資安治理與資訊揭露的要求，讓企業更重視資安治理與資訊揭露能力的程度。使台灣市場可兼具治理升級與技術驗證場域的特性，全球最新的資安防護技術，皆能夠在台灣高密度的製造業環境中進行實戰演練與技術迭代。

惟其需求重心已從過去企業資安支出多集中於防火牆、閘道設備、端點代理防護程式（Antivirus/EDR）與「資安資訊與事件管理（SIEM）」等硬體設備與軟體等單項產品。開始轉向攻擊面管理、雲端安全、AI安全、託管式偵測與回應（MDR）與身分治理等全方位整合方案。

企業資安方案轉向治理平台

因為台灣半導體產業供應鏈集中、關鍵基礎設施密集及地緣政治敏感度高，已形成高密度攻防場域，使之成為AI資安技術的重要驗證基地。具備自主研發能力、平台化產品與國際合作通路的本土業者，將有機會在全球供應鏈重組與AI安全治理升級中，取得更高的產業戰略地位，成為全球AI資安技術最重要、最可信的驗證基地。

如台積電在過去的營運經驗中深有體會，即使自身資安防護措施再好，只要設備供應商出現漏洞，還是可能會受害。所以與SEMI聯手，在2018年制定了全球首創的SEMI E187資安標準，將半導體設備資安標準化，協助多家業者通過實驗室合格性驗證（VoC）。

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