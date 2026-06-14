【作者：陳念舜】

經歷2026年開春以來的消費電子展CES、央視春晚及半程馬拉松等一系列開放性場景展演。除了見證新一代人形機器人如何利用Physical AI、VLA模型、強化學習等關鍵技術。不僅軟體可望藉此，即將迎來ChatGPT時刻；更樂見國內外大廠已看好硬體供應鏈商機，正積極加入形塑上下游供應鏈及生態系，加速推動機器人走出實驗室，邁向「量產元年」。

繼今年最早舉行的美國消費電子展（CES）可見，隨著訓練→推論晶片、Physical AI模型不斷推陳出新，人形機器人如今已具備極高的平衡感與動態響應。並隨著AI發展重心轉向具備空間理解與物理推理能力的世界模型（World Models），機器人自主行動的基礎逐漸成熟。

包含：波士頓動力的Atlas人形機器人、LG推出AI家庭助理CLOiD，南韓機器人新創的靈巧手等，皆在展場掀起高度關注。依工研院IEK分析，現今機器人產業模式已從「賣設備」轉向「替代勞動力」，如Labor-as-a-Service等創新商業模式。

台灣製造業則除了可憑藉傳統資通訊產業在電控、驅動、感測與邊緣算力發展。也有機會在控制器、致動器、同步定位與建圖（SLAM）及機器人作業系統（ROS）生態等關鍵環節，發展具出口潛力的解決方案。

機器人春晚與半馬賽 牽動產業鏈起跑

隨之而來的，是在農曆春節過後舉行的央視春晚舞台，繼2025年曾安排16台宇樹科技全尺寸人形機器人穿大花襖跳扭秧歌的《秧bot》場景後，今年更擴大規模。共安排4家新興人形機器人新創企業：宇樹科技（Unitree）、銀河通用（Galbot）、松延動力（Noetix）與魔法原子（MagicLab）輪番登場，展現人形機器人的多功能應用能力。

有別於往年春晚中的機器人，多半依賴預設程式進行固定表演。如今，隨著近年AI模型與感測技術進步，機器人逐漸從單純執行指令的裝置，轉變為能感知環境並即時調整的智能系統。

摩根士丹利認為，如今機器人整機廠商的關鍵，在於完成從實際部署到迭代改進的循環，包括改進模型、提升任務能力和控制成本；而零組件供應商正在從單一零部件競爭轉向模塊級產品供應，包括執行器、電機、軸承、自產設備，降低組合複雜性、提高一致性和品質控制，看重更強技術實力和量產能力。

未來2~3年，產業分水嶺不再是人形機器人能否行走，而是能否達到工業級可靠度與穩定運轉。這一定程度需要來自製造體系與系統工程整合，而非單點技術突破。在考量成本的前提下，供應鏈成熟與穩定將至關重要。

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