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工具機轉型待標準接軌

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 台灣工具機產業透過AI生態系的跨界整合，向全球印證台灣已從單純的機台銷售，轉向提供「產業應用的完整解決方案」。
圖一 : 台灣工具機產業透過AI生態系的跨界整合，向全球印證台灣已從單純的機台銷售，轉向提供「產業應用的完整解決方案」。

作者：陳念舜

當台灣工具機正趁勢走向與半導體轉型過程中，仍須克服既存在雙方對於精準量級上定義的本質差異，以及整個物理特性與環境控制的系統性挑戰，也關乎信任與否的文化隔闔。

當台灣工具機正趁勢走向與半導體轉型過程中，仍須克服傳統機械追求的微米級（μ m）精度，與半導體要求的奈米級（nm）精度之間，既存在雙方對於精準量級上定義的本質差異。以及從老師傅的傳承工藝試錯，到由AI模擬製前首件即成功、虛擬調校部署，到開始量產後的自適應、預測診斷等。除了是整個物理特性與環境控制的系統性挑戰，也關乎信任與否的文化隔闔。

除了過去曾積極追求與上下游產業鏈形塑「同規共軌」、「產業共同標準」外，甫於今年三月底落幕的「台灣國際工具機展（TMTS）」主題，更聚焦於「AI賦能 智造永續」。不僅展示台灣工具機產業在數位及綠色轉型的實質成果，更透過AI生態系的跨界整合，向全球印證台灣已從單純的機台銷售，轉向提供「產業應用的完整解決方案」，進化成為全球智慧製造不可或缺的戰略夥伴。

同時在產業應用方面，展現對接半導體、能源與航太製造等高階領域的成果並舉辦論壇。透過策略結盟與技術共享，打破單打獨鬥模式，完整呈現由「價值鏈生態系」交織而成的整合方案，實現從單機到多軸複合加工的全方位布局。

其中，「超精密加工設備製造聯盟（SPEMA）」 由海德漢、德川機械、百德機械、福碩科技、徠通科技、大光長榮與福裕事業共同組成，展現極端精度領域的實力。中華民國精密機械發展協會（CMD）亦集結高明精機、洽群機械、大立機器、嵩富機械，展現產業資源整合的深厚底蘊，未來甚至能籌建海外維修據點，提升品牌黏著度。

經歷過去一年來因關稅壁壘、地緣政治衝擊至今，台灣工具機產業雖開始接獲客戶詢價下單，卻也面臨大幅縮短交期考驗。讓產業鏈上下游廠商勢必要強化韌性應對，不只比價格，還要比拚技術及交貨時間。

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