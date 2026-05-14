挑戰供應鏈韌性 高能效馬達爭商機

作者：陳念舜

回顧2025年以來，雖然因為歐、美禁燃令縮手，導致部分車輛用與工業用馬達銷售狀況不如預期；後續又有地緣衝突、稀土管制等挑戰不斷。但到了2026年，則可望隨著機器人、無人機等電動載具崛起而迎來商機。

根據國際能源總署（International Energy Agency）分析，2025年全球電動車總銷量估計為2,370萬輛，相較2024年成長33%；電動車佔全球新車銷售比例為25.5%。但全球電動車各區域市場滲透率與銷量出現明顯消長，正影響電動車關鍵零組件製造發展。

其中歐、美禁售純燃油車時程受阻，部分車輛用與工業用馬達銷售狀況不佳，自2025年以來馬達製造業的產值較2024年下滑9.58%，達166.77億元。車廠又因為當地俄烏、美伊戰火導致經濟不振，產業生存與經濟支柱備受威脅，不再以電動車為發展唯一路徑，轉向「多技術路線並行」，三電系統等關鍵零組件成長性難免受到影響。

然而，展望2026年由新能源交通及機器人電驅動系統將處在快速增長期，推升全球電驅動系統解決方案市場規模年增率將由2025年的5.98%提高為7.93%。使機器人與無人機所需的小型化馬達占營收比重可望成長，進而改善其整體營運表現。

富田電機多合一解方

現今馬達產業鏈，可概分為：電磁鋼捲、銅線、齒輪、鑄件、驅動器等，多由台灣廠商供應。原材料經沖壓、繞線加工、轉子鑄造鋁合金等製程，供應中游馬達廠製造及組裝、測試驗證後銷售；下游則有馬達代理商、通路商、機械製造業、泵浦、自動化設備製造業、汽機車、自行車等整車組裝廠商組成。

如富田電機便屬於產業中游的馬達製造廠商，主要向中鋼採購馬達定子鐵心的電磁鋼片；2019與中鋼開發出媲美日本大廠黑田精工（Kuroda Precision）的電磁矽鋼片膠合技術，可使用更薄的矽鋼片來改善疊積率，並提高疊合尺寸精度，從而達到提升馬達輸出功率的效果。

因馬達運行的高熱也考驗漆包線絕緣層的耐用度，富田則與大亞電線電纜合作，開發可耐熱240℃的低介電平角漆包線，確保電動車馬達高速運作的穩定性；以及將扁銅線應用於電動車驅動馬達定子，可承受高達800V電壓，積極布局IE4高效率感應電動機、IE5高效率同步伺服馬達等新品，而符合全球節能減碳趨勢。

電驅系統中的驅動馬達上游供應鏈，則包含：稀土永磁材料、矽鋼片、繞線與絕緣材料、感應器；中游馬達模組與次系統，包含：驅動馬達、逆變器與電控、減速器等，已高度整合封裝於同一殼體；於下游整合系統，形成三合一電驅（橋）已是產業常態，未來還可望有更多零組件，如八合一系統整合併入電驅模組。

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