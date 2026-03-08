工具機與對手齊平競爭 展望AI賦能解決方

【作者： 陳念舜】

適逢台灣工具機產業於2026年開春即迎來對美關稅底定的好消息，本刊特別專訪台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰，分享他長期推動工具機AI賦能、節能永續的經驗，並擘劃將在TMTS 2026演示的完整解決方案。

經歷2025年的產業結構性修正與市場磨練後，台灣工具機產業總算在2026年開春迎來好消息。包含台美關稅協議初步底定為15%且無疊加，讓台製品在美國市場的立足點，首度與日、韓及歐盟齊平。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰表示，工具機產業經歷2025~2026年受到政策與匯率高度交織的影響，已非單純景氣循環問題，進而影響2026年台灣工具機產業將面臨的挑戰與不同因應策略。

工具機凸顯戰略製造能力

其中，在渡過美國先後祭出對等關稅與國安232條款威脅之後，顯示工具機與工業機器人已被大國視為「戰略製造能力」。加上這段時間因日圓貶值，衝擊中高階市場，以五軸、高精度與高可靠度機種為主的報價競爭。全球供應鏈波動，材料成本、能源價格、運輸延遲仍存在不確定性，對中小企業影響尤其明顯。

台灣工具機產業除了應對匯、稅率調整，持續強化短期出口的競爭力之外，更該關注產業中長期的結構性調整，即如何透過快速交期、彈性訂製及應用整合，協助業者提升附加價值，並轉向提供更高精度、系統整合的解決方案。

陳紳騰認為，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡。加上台美對等關稅協議正式拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面甦醒。

「展望2026年景氣仍謹慎樂觀，提出的產業策略也強調，台灣工具機須拉開「解決方案、交期彈性、系統整合」的差異化。」

「未來具備應用導向、區域市場經營能力的廠商，例如半導體、AI、機器人、航太、醫療等高附加值產業，並聚焦提供整合型解決方案，將明顯優於只做單機銷售者。」

如近期由總統宣示「工業報國」，便呼籲機械業可透過AI升級智慧機械，切入軍工、稀土產業鏈，以強化國防和掌握關鍵礦產供應鏈，顯示如今傳統產業的角色正在被重新定義，工具機產業則可提供關鍵製造能力。

此類市場不追求「大量生產」，而是追求「不可替代性與技術門檻」，對設備的要求是「穩定、安全、長期供應」。包括精密結構件、傳動模組與航太複合材零件等，正是台灣強項，也有不少TMBA會員廠商已切入台灣航太供應鏈。

經由「高精度加工」，支援航太、無人機等國防工業用零組件供應商，對於特殊材料、複合材、難切削材料等加工需求。甚至透過「AI輔助智慧製造」，包含製程監控、品質預測、設備健康管理等，來提高可靠性與效率。進而確保能長期供應「高可靠度、穩定及可追溯的製程設備」，以符合軍工等國家戰略產業標準。

簡單說，工業報國不是一句口號，而是一個新的產業定位機會，台灣工具機的精度、彈性與技術整合能力，是外部廠商難以取代的核心競爭力。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2026智動化年鑑：智慧製造下一步CTIMES出版中心】