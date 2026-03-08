代理式AI營造可信任資產

【作者： 陳念舜】

基於2026年全球AI市場競爭持續升溫，在資本與產業雙重推動下，為免再生泡沫疑慮，產業焦點正從底層模型的「參數競賽」轉向解決實際問題、創造商業價值的應用層。如摩根士丹利於其發表對於2026年展望時指出，目前市場對AI的定價標準已從技術突破預期，轉向對資本回報率的嚴格考核。

成功的AI應用定義，已不再只是技術單點展示，而是打通從數據、業務流到貨幣化的完整路徑。如今生成式AI已逐步從單純的聊天「內容生成」，演進至具備決策執行能力的「代理（Agentic AI）」、「實體（Physical AI）等應用，重塑全球製造業供應鏈。到了2026年開始，更要求能透過軟硬體真正實現「降本增效」，同時營造安全、可信任的資產。

未來只有能深刻理解產業、構建商業閉環的AI企業，有機會在2026年成為「價值發現」的關鍵力量，引領產業技術的「雲端」降落在經濟的「實地」。

AI產業5層蛋糕 應用置頂

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳也將AI產業描述為「5層蛋糕」，從最底層的能源開始，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，直到最頂層的應用程式。後者已成為價值創造中成長最快、最關鍵的來源；並隨著基礎模型趨於穩定，商業應用將釋放出更廣泛的經濟潛能。

例如以「AI+製造」協助企業，便能真正帶來收入成長、效率提升和利潤創造等，顯示技術迭代與應用落地的閉循環已成為衡量企業價值的核心。

CES演示AI製造軟硬體整合

甫於年初落幕的CES期間演示的眾多實例，也展現AI正被納入應用在低延遲、高可信和低容錯空間。尤其是在自駕車、機器人、緊急醫療與智慧製造等領域，顯示邊緣AI與AI Agent已逐漸進入決策鏈，並嵌入運營流程，而有效提高生產力。

此由Siemens與NVIDIA宣布大幅擴展策略合作關係，共同開發工業與物理AI解決方案，將AI導入現實世界，雙方利用AI驅動各產業與工業流程創新，同時加速彼此的營運發展。

Siemens總裁暨執行長Roland Busch表示：「雙方正攜手打造的工業AI作業系統，將重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展AI創造對真實世界的影響。」

其中結合Siemens工業軟體、硬體與資料，以及NVIDIA的加速運算與全端AI平台，正賦能客戶加速產品開發、即時調整生產流程，涵括從產品設計與工程到製造、生產、營運等端到端的價值鏈。並加速整個工業生命週期，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。

黃仁勳也指出：「生成AI與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位分身（Digital twin）從被動模擬進化為物理世界的主動智慧，縮短構想與現實間的距離。」

經由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動的「AI大腦」，結合NVIDIA Omniverse函式庫與NVIDIA AI基礎設施，使客戶能夠更快執行更大規模、更高精準度的模擬任務。

工廠能持續分析其數位分身，在虛擬環境中測試改善方案，並將驗證結果轉化為產線上實際營運調整。這樣的模式可在從設計到部署的各個階段，加快並提升決策的可靠度，不僅提升生產力，也降低導入與調校的時間與風險。

雙方目標是建立全球首批完全由AI驅動、具備自適應能力的製造據點。並計畫以2026年即將在德國Erlangen設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖，共同開發可複製的新一代AI工廠，以及為AI加速的工業產品組合，奠定高效能基礎。

在滿足新一代高密度運算對電力、散熱與自動化的需求之餘，確保於速度與效率兩方面皆發揮優勢，以提升能源效率並強化系統韌性，從規劃、設計到部署、營運的完整生命週期進行最佳化。

在擴展至各產業前，雙方還將率先在自身系統中導入相關技術，加速彼此的營運與產品組合。由NVIDIA評估採用西門子的解決方案，以精簡並最佳化自身營運與產品；Siemens則可檢視自身工作負載，並與NVIDIA合作加速其運行效率，將AI更深入整合的客戶產品組合中。透過共享創新，雙方相互加速與持續進行系統最佳化，正為客戶創造價值與可擴展性的具體實證。

代理式AI崛起 提高決策能力

此外，基於代理式Agentic AI可用來解讀大量數據做出決策，並執行優化生產、維護和供應鏈等任務。接下來AI競爭核心將從比拚「LLM算法及算力參數」，轉向比拚「產業落地與規模化速度」，預估2026年或將成為新一代「百億智能體（AI Agent）之年」。

惟當軟體與硬體的物理世界無縫融合時，才能充分發揮軟體的潛力。同期參展的博世集團（Bosch）董事會成員暨數位長Tanja Rueckert指出，「我們在軟硬體多年的長才，可縮小物理世界和數位世界間的鴻溝，可讓工廠流程更加智慧化。」

進而宣布將繼續與微軟協同合作，共同擴充其「Manufacturing Co-Intelligence」解決方案，開發並運用代理式AI，打造未來工廠。期望利用在生產製造和工業軟體領域的深厚產業長才，與微軟領先的IT基礎建設和軟體科技相結合。

