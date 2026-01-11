快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

具身智能引爆兆元產值產業版圖與落地實戰解析

圖一 特斯拉 Optimus
【木言】

隨著人工智能（AI）從純粹的數位運算跨足至實體物理世界，2026年被認為將是「具身智能（Embodied AI）」的商用關鍵年。全球機器人產業正經歷一場新的版圖發展，從宇樹科技的機器人表演，到特斯拉 Optimus的產線實測和Boston Dynamics全電動版Atlas的登場，預告著一個兆元級商機的正式爆發。

過去十年，機器人多半被視為實驗室裡的昂貴玩具或特定工廠裡的固定機械手臂。但自2025年起，具備多功能操作能力的通用型機器人開始進入大眾視野。這個轉變的核心 在於「泛化能力（Generalization）」的突破，機器人不再只能執行單一預設指令，而是能透過感測器收集資料進行即時判讀，甚至觀察人類動作來進行自我學習。

從實驗室到全能勞動力的關鍵挑戰

根據國際機器人聯合會（IFR）與多家市場調查機構預測，到2030年，全球人型機器人與智慧型四足機器人的市場規模將超過5兆美元。這股動力主要來自全球勞動力短缺、高齡化社會的需求，以及智慧製造對靈活生產線的極致追求。

儘管市場願景宏大，但「落地」仍是現階段最關鍵的課題。

硬體成本的門檻：一台具備高自由度的人型機器人，其核心零組件（如諧波減速器、高轉矩無框馬達、力傳感器）成本佔比高達60%以上。如何將單價從數十萬美元降至大眾市場可接受的2至3萬美元，是量產的關鍵。

能源密度的瓶頸：目前多數高性能機器人在高強度作業下的續航力僅有2至4小時，對於需要三班制運作的工業環境而言，電池技術的突破或高效能動力管理系統（BMS）至關重要。

「幻覺」問題：AI 模型在處理複雜環境時， 仍可能產生 錯誤決策（Hallucinations），這在數位世界可能只是錯誤回覆，但在物理世界則可能導致工安事故。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2026.1月(第121期)機器人新識界CTIMES出版中心

2026.1月(第121期)機器人新識界
2026.1月(第121期)機器人新識界

