快訊

朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

聽新聞
0:00 / 0:00

3D列印重新定義設備與製程

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 3D列印逐漸從單純的原型工具躍升為具備產線價值的製造技術。
圖一 : 3D列印逐漸從單純的原型工具躍升為具備產線價值的製造技術。

【作者： 王岫晨】

對追求速度與性能的半導體產業而言，3D列印正逐步成為改寫競爭格局的重要武器，而在AI時代，掌握AM就意味著掌握製造創新的主導權。

人工智慧技術的迅速擴張推動整體半導體產業進入高加速度運轉模式。無論是資料中心GPU、AI伺服器、邊緣運算裝置或高頻寬記憶體，整體供應鏈皆面臨更短的設計週期、更高的製造複雜度，以及更頻繁的設備升級需求。尤其在晶圓製程設備、先進封裝散熱、新世代測試治具等領域，工程團隊必須能在極短時間內完成複雜零件的開發、驗證與小批試產。

此時，3D列印（Additive Manufacturing, AM）逐漸從單純的原型工具躍升為具備產線價值的製造技術，在AI時代對於高功率、高精度、高客製需求的壓力下，展現出傳統加工方式無法取代的關鍵能力。

AI時代的半導體產業變局

AI 晶片的演進速度已遠超以往任何一個晶片設計周期。伴隨每一世代GPU、AI ASIC 的推出，設備零組件的散熱容量、材料耐受性與結構複雜度都必須同步提升。例如，最新一代AI GPU的單顆功耗逼近千瓦，使機構件、冷卻模組與氣流控制零件必須承受更高熱流密度；同時，晶片架構的迭代速度加快，導致設備供應商必須在更短周期內完成治具與配件的重新設計與生產。此一市場節奏的改變，使傳統機械加工方式在時間與成本上逐漸顯得不足。

而先進製程的導入，使零組件的製造難度急遽上升。例如EUV曝光系統需要具備高真空與高光學穩定度的腔體與機構件；GAA架構與3DIC方案則引發對精密治具、低熱變形模組與複雜散熱結構的需求。這些具有高複雜度且具多功能整合需求的零組件已超出傳統加工可輕易製造的範疇。此外，AI所帶動的晶片產品輪換速度，使得設備更新週期大幅縮短，設備廠與材料供應鏈必須具備快速交付客製化零件的能力，在此環境下，3D列印成為不可或缺的製造選項之一。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.12(第120期)3D列印製造迎來新契機CTIMES出版中心

2025.12(第120期)3D列印製造迎來新契機
2025.12(第120期)3D列印製造迎來新契機

智動化

追蹤

延伸閱讀

中國衝刺晶片自主 路透披露深圳祕密EUV計畫

大陸擬建立自主極紫外光刻機 專家：距真正量產恐怕還有10年的路要走

輝達助中共解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

亞馬遜成立新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

相關新聞

3D列印重新定義設備與製程

對追求速度與性能的半導體產業而言，3D列印正逐步成為改寫競爭格局的重要武器，而在AI時代，掌握AM就意味著掌握製造創新的主導權。

3D列印製造迎接新成長契機

自從2011年由美國「再工業化」政策引導下，3D列印製造一度被視為推進工業革命的關鍵，卻遲遲「只聞樓梯響，不見人下來」。直到2022年生成式AI問世，提高效率與品質；與俄烏戰火迄今未消，推動歐、美後續重建軍工產能需求，或許可見新成長契機。

節能缺工挑戰推進 智慧物流冷鏈管理

因應美國總統川普2.0上任以來，台灣倉儲物流業除了對外須面對各國不確定的稅率衝擊，增加了供應鏈的風險管理難度；對內還有節能永續及缺工挑戰，勢必要引進國內外ICT廠商提供的智慧物流方案，才有機會能真正實現「物盡其用，貨暢其流」願景。

AI重塑PCB價值鏈：材料、設計與市場的三重進化

過去，PCB的角色主要在於承載與連接電子元件，但在AI時代，PCB不僅要能傳輸超高速訊號，還必須處理高功率密度、散熱挑戰與多層堆疊設計的壓力。這使得PCB產業迎來一場全面性的技術革命與材料演進。

PCB帶動上下游產業鏈升級

自生成式AI問世以來，使得雲端/邊緣裝置運算及傳輸的資料量愈趨龐大，台灣PCB產業則從「廣度」向「深度」的結構性轉變，承載了上下游產業鏈每一項轉型趨勢。

DECT NR+在非洲實現智慧電力計量

智慧電表被視為解決非洲電力效率與可靠性挑戰的關鍵。然而，現有的電力線載波與蜂巢式技術在當地成效有限。DECT NR+憑藉高可靠性、低成本與強抗干擾優勢，成為推動智慧電表普及與能源轉型的關鍵解決方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。