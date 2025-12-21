3D列印製造迎接新成長契機

【作者： 陳念舜】

自從2011年由美國「再工業化」政策引導下，3D列印製造一度被視為推進工業革命的關鍵，卻遲遲「只聞樓梯響，不見人下來」。直到2022年生成式AI問世，提高效率與品質；與俄烏戰火迄今未消，推動歐、美後續重建軍工產能需求，或許可見新成長契機。

因美國在2009年金融海嘯後，提出以「AMP（先進製造業夥伴關係，Advance manufacturing partnership）計畫」為核心的「再工業化」政策開始，以「3D列印」、「積層製造（AM）」等名詞，來取代傳統「快速成型（Rapid Prototyping）」技術並挹注資金，讓大眾對此認識更為普及。

於企業應用場景不僅用於確認外觀或功能測試原型，而能快速觸摸到實體。且為了追求更貼合需求的彈性與客製化生產，演進為僅須保存3D數位圖檔，即可生產終端零件（End-use parts）的關鍵技術，並帶動相關材料、服務業者投入，即可逐步建構完善生態系與商業模式。

因國防軍工部門的需求，已成為推動高強度、輕量化材料的金屬AM技術，和現地隨選製造模式的強力催化劑，從消費品轉型為提升國家供應鏈韌性和軍事應急能力的關鍵技術。

近期便傳出中國航發集團（AECC）自主研製的3D列印極簡渦輪噴射引擎，已完成首次飛行試驗，代表其在更高飛行高度和更複雜環境下的可靠性得到了進一步驗證；同時檢驗了引擎與飛行器的適配性，將可為巡弋飛彈、無人機、靶機等無人載具平台提供新型動力解決方案，展現出良好的應用前景。

台灣的經濟部也預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共18項，包含高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等3類，未來台廠若欲出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

工研院智慧演算提高可靠度

加上新一代AI技術也被整合到3D列印製造，從設計到製程監控、模擬分析等完整工作流程中，用來大幅提高效率、可重複性與良率。近期工研院也攜手歐利速精密工業，打造出台灣首創「8雷射快速金屬3D列印系統」，由工研院自主開發模組化光路系統與智慧路徑演算法。

藉此實現8具雷射加工頭同步運作的多雷射協同列印，並維持精準穩定，而成為現今台灣金屬粉床式積層製造最快、也是最多雷射同工的機型。

