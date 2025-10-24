節能缺工挑戰推進 智慧物流冷鏈管理

【作者： 陳念舜】

因應美國總統川普2.0上任以來，台灣倉儲物流業除了對外須面對各國不確定的稅率衝擊，增加了供應鏈的風險管理難度；對內還有節能永續及缺工挑戰，勢必要引進國內外ICT廠商提供的智慧物流方案，才有機會能真正實現「物盡其用，貨暢其流」願景。

經歷2021~2023年COVID-19疫情前後供應鏈中斷與瓶頸之後，因川普2.0推動的對等關稅政策起伏不定，更加劇了全球貿易的不確定性與供應鏈的風險管理難度。上下游產業也開始結合AIoT科技和數位工具推動智慧化，以提升供應鏈的透明度、效率；進而加強其韌性和抗風險能力，朝向更高效、靈活、可持續的方向發展。

台灣作為亞太地區重要的物流樞紐，憑藉其完善的物流基礎設施、先進的科技應用能力和高度國際化的供應鏈網路，在物流自動化領域取得了顯著進展。各類智慧技術裝備廣泛應用於倉儲、分揀包裝、運輸、配送等物流核心環節，形成了較為完整的自動化物流體系，又以電商物流、冷鏈物流和跨境物流三大領域最為突出。

這一轉型既源於電商爆發式成長帶來的業務壓力，也得益於台灣在電子資訊產業和精密製造領域的深厚積累，為物流自動化提供了技術支撐與產業協同優勢，物流自動化技術應用呈現出多層次、多領域滲透的特點，逐步從人工作業快速轉向智慧化、高效化的新型物流模式。

迎接少子化趨勢 台製無人物流產業鏈成型

尤其在台灣還受到少子化社會及經濟型態變化，人力成本持續上升。雖是推動自動化的重要因素，卻也同時帶來了轉型壓力。物流自動化發展正面臨成本上升與效益平衡的雙重考驗，導入無人載具的重要性與日俱增。

中光電智能物流於今年自動化展發表專為第三方物流業打造的「AI智慧新技術搬運解決方案」，便展示自主研發的SmartMove智慧搬運系統、AI自主移動機器人（AMR）及具備高揚程能力的AMR堆高機等多項創新技術，更完整對應高位存取與高密度貨架作業，支援物流倉的彈性儲位配置與自然堆疊策略。呼應第三方物流產業、AI伺服器供應鏈及電子製造業在智慧轉型的需求，同時結合達明機器人的AI協作機器人，完善「貨到人」自動化揀貨流程。

