PCB帶動上下游產業鏈升級

圖一 : AI伺服器龐大的運算能力需求對PCB構成挑戰
【作者： 陳念舜】

自生成式AI問世以來，使得雲端/邊緣裝置運算及傳輸的資料量愈趨龐大，台灣PCB產業則從「廣度」向「深度」的結構性轉變，承載了上下游產業鏈每一項轉型趨勢。

受惠於AI伺服器、車用與低軌衛星等創新電子產品需求強勁，導致台灣PCB產業的資本支出雖然已連續3年（2022~2025）收斂，並逐步轉向東南亞地區布局，以因應地緣政治風險，但整體產值與附加價值仍展現穩健成長的潛力。

如今PCB市場正在經歷一場從「廣度」向「深度」的結構性轉變。傳統中低階PCB的需求僅為溫和復甦，而與AI高度相關的高階市場就展現出驚人的爆發力，這場「新舊動能」的轉變，正從根本上影響著產業的競爭格局。

全球PCB市場的增長引擎也從過去由消費性電子主導的模式，轉向以AI伺服器與高效能運算（HPC）為核心的技術驅動型增長。市場價值正從通用型、量大價低的中低階產品，轉向具備高技術壁壘、資本密集的高階產品。

AI驅動PCB產業 從廣度向深度的結構性轉變

尤其是AI伺服器又被譽為AI系統的「大腦」，其龐大的運算能力需求對PCB提出了前所未有的技術挑戰，不僅是數量的增加，更是品質的飛躍。據估計每台AI伺服器的工作量可抵7台傳統伺服器的升級潮，正帶動對高階PCB需求的倍數成長。

ABF載板、高層數設計、低損耗材料和液冷技術，都是為了解決這個系統性挑戰而發展的。這也解釋了為什麼AI伺服器PCB的製造能力會如此集中，因為它要求廠商具備從材料選擇到製程控制的全面技術能力。

這類高階產品的製造存在極高的技術和資本壁壘，全球僅有不到10家PCB製造商能穩定量產超過18層的高階HDI伺服器板。這導致市場正朝向少數具備先進技術實力的巨頭集中，使得產業集中度不斷提升。

節能缺工挑戰推進 智慧物流冷鏈管理

因應美國總統川普2.0上任以來，台灣倉儲物流業除了對外須面對各國不確定的稅率衝擊，增加了供應鏈的風險管理難度；對內還有節能永續及缺工挑戰，勢必要引進國內外ICT廠商提供的智慧物流方案，才有機會能真正實現「物盡其用，貨暢其流」願景。

AI重塑PCB價值鏈：材料、設計與市場的三重進化

過去，PCB的角色主要在於承載與連接電子元件，但在AI時代，PCB不僅要能傳輸超高速訊號，還必須處理高功率密度、散熱挑戰與多層堆疊設計的壓力。這使得PCB產業迎來一場全面性的技術革命與材料演進。

自生成式AI問世以來，使得雲端/邊緣裝置運算及傳輸的資料量愈趨龐大，台灣PCB產業則從「廣度」向「深度」的結構性轉變，承載了上下游產業鏈每一項轉型趨勢。

DECT NR+在非洲實現智慧電力計量

智慧電表被視為解決非洲電力效率與可靠性挑戰的關鍵。然而，現有的電力線載波與蜂巢式技術在當地成效有限。DECT NR+憑藉高可靠性、低成本與強抗干擾優勢，成為推動智慧電表普及與能源轉型的關鍵解決方案。

Edge AOI市場崛起：智慧製造檢測的新藍海

對於製造的業者而言，Edge AOI不僅是單一設備採購，而是「從鏡頭到模型到OT/IT資料流」的整體投資；因此當三大市場同向擴張時，產線的 ROI更容易形成規模效應。Edge AOI 指的是把 AOI自動光學檢測的影像擷取、前處理與AI推論，從雲端／大型伺服器移到產線旁的邊緣裝置執行。

邊緣AI加速推進 AOI跨界滲透布局

AOI結合AI技術助力智慧製造領域少量多樣與客製化生產，不僅減少人力與作業負擔，提升良率與出貨效率，現今更拓展至智慧巡檢與協作機器人應用，成為推進製造產業升級的動能。

