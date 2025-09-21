DECT NR+在非洲實現智慧電力計量

【作者： Lorenzo Amicucci】

智慧電表被視為解決非洲電力效率與可靠性挑戰的關鍵。然而，現有的電力線載波與蜂巢式技術在當地成效有限。DECT NR+憑藉高可靠性、低成本與強抗干擾優勢，成為推動智慧電表普及與能源轉型的關鍵解決方案。

陳舊的電力計量方式意味著效率、準確性甚至電網可靠性較低，這不僅給電力公司的基本營運效益帶來壓力，還會直接拖累電力供應的穩定性和合理價格，影響到社區和家庭的日常生活和預算。

最直接的解決方案就是智慧電表及其產生的大量即時資料。然而，想要在任何地區成功部署智慧電表技術，就必須在電力公司與電表之間，以及電表與消費者之間實施有效的連接解決方案。

非洲對智慧電表解決方案的需求

在非洲，升級到智慧電表的迫切性相當明顯。電力配送公司，包括市政、都市和私人供應商，以及智慧城市專案、離網解決方案供應商和電表製造商，都是非洲大陸能源產業轉型的關鍵利益相關者。他們共同認識到消除人工抄表對於顯著降低運營成本、準確向客戶收費、啟動動態定價、監控電網損耗、最佳化電網性能和盡可能減少停電非常重要。

同樣地，人們也清楚地理解到一點，可連接網路的電力計量方式將使消費者受惠，因為他們能夠主動管理和最佳化自身的能源消耗。但是，智慧電表必須仰賴可靠的通訊技術，而這在非洲地區並不容易實現。

