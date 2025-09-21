快訊

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分海陸警齊發

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

DECT NR+在非洲實現智慧電力計量

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 傳統的智慧電表通常在夜間或每天傳送數次資料。
圖一 : 傳統的智慧電表通常在夜間或每天傳送數次資料。

【作者： Lorenzo Amicucci】

智慧電表被視為解決非洲電力效率與可靠性挑戰的關鍵。然而，現有的電力線載波與蜂巢式技術在當地成效有限。DECT NR+憑藉高可靠性、低成本與強抗干擾優勢，成為推動智慧電表普及與能源轉型的關鍵解決方案。

陳舊的電力計量方式意味著效率、準確性甚至電網可靠性較低，這不僅給電力公司的基本營運效益帶來壓力，還會直接拖累電力供應的穩定性和合理價格，影響到社區和家庭的日常生活和預算。

最直接的解決方案就是智慧電表及其產生的大量即時資料。然而，想要在任何地區成功部署智慧電表技術，就必須在電力公司與電表之間，以及電表與消費者之間實施有效的連接解決方案。

非洲對智慧電表解決方案的需求

在非洲，升級到智慧電表的迫切性相當明顯。電力配送公司，包括市政、都市和私人供應商，以及智慧城市專案、離網解決方案供應商和電表製造商，都是非洲大陸能源產業轉型的關鍵利益相關者。他們共同認識到消除人工抄表對於顯著降低運營成本、準確向客戶收費、啟動動態定價、監控電網損耗、最佳化電網性能和盡可能減少停電非常重要。

同樣地，人們也清楚地理解到一點，可連接網路的電力計量方式將使消費者受惠，因為他們能夠主動管理和最佳化自身的能源消耗。但是，智慧電表必須仰賴可靠的通訊技術，而這在非洲地區並不容易實現。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES出版中心

智動化2025.09(第117期)邊緣AOI先行
智動化2025.09(第117期)邊緣AOI先行

智動化

追蹤

延伸閱讀

生命教育慰靈祭 北市立動物園中元普度離去夥伴

扛住美中貿易戰壓力 紐時：3原因讓北京不先低頭

非洲男留學生住進女宿舍惹恐慌 重慶理工說話了

爭取由西方掌控戰略碼頭 美擬收購中在多國港口股權

相關新聞

DECT NR+在非洲實現智慧電力計量

智慧電表被視為解決非洲電力效率與可靠性挑戰的關鍵。然而，現有的電力線載波與蜂巢式技術在當地成效有限。DECT NR+憑藉高可靠性、低成本與強抗干擾優勢，成為推動智慧電表普及與能源轉型的關鍵解決方案。

Edge AOI市場崛起：智慧製造檢測的新藍海

對於製造的業者而言，Edge AOI不僅是單一設備採購，而是「從鏡頭到模型到OT/IT資料流」的整體投資；因此當三大市場同向擴張時，產線的 ROI更容易形成規模效應。Edge AOI 指的是把 AOI自動光學檢測的影像擷取、前處理與AI推論，從雲端／大型伺服器移到產線旁的邊緣裝置執行。

邊緣AI加速推進 AOI跨界滲透布局

AOI結合AI技術助力智慧製造領域少量多樣與客製化生產，不僅減少人力與作業負擔，提升良率與出貨效率，現今更拓展至智慧巡檢與協作機器人應用，成為推進製造產業升級的動能。

工具機與零組件廠 減班整合主動備戰

在川普宣告對台課徵20%+N疊加關稅之後，除了已有老牌工具機廠宣佈無薪假、「集中排休」，甚至併購救急。同時也有零組件廠大廠認為，美國「已算是仁慈的了」；或強調須納入感測器、整合生態系等策略主動備戰。

雷射鑽磨改質助半導體革命

迎接現今生成式AI驅動半導體產業變局，台灣該如何在護國神山的基礎上，強化次世代功率半導體和面板級先進封裝的供應鏈韌性與生態系尤為關鍵。

雷射智慧銲接實現減碳製造

面對當今國際減碳趨勢正逐漸邁入深水區，低碳製造更成為現今傳產製造業轉型成敗與否的關鍵，相對先進的雷射加工法，更可結合工業機器人，實現最晚突破的金屬焊接加工應用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。