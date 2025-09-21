快訊

Edge AOI市場崛起：智慧製造檢測的新藍海

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 邊緣化AOI的核心價值是即時性、穩定性與可擴充性。
【作者： 王岫晨】

對於製造的業者而言，Edge AOI不僅是單一設備採購，而是「從鏡頭到模型到OT/IT資料流」的整體投資；因此當三大市場同向擴張時，產線的 ROI更容易形成規模效應。Edge AOI 指的是把 AOI自動光學檢測的影像擷取、前處理與AI推論，從雲端／大型伺服器移到產線旁的邊緣裝置執行。

這種在地運算能在毫秒級別的回饋中，完成瑕疵判定、分類與追溯標註等重要任務。除了能減少影像上傳的延遲、降低頻寬與雲成本，還同時能夠兼顧資料主權與資安等重要議。

什麼是Edge AOI？

Edge AOI指的是把AOI（Automated Optical Inspection，自動光學檢測）的影像擷取、前處理與AI推論，從雲端／大型伺服器移到產線旁的「邊緣裝置」執行。這種在地運算（on-device / on-prem at the edge）能在毫秒級回饋中完成瑕疵判定、分類與追溯標註，減少影像上傳延遲、降低頻寬與雲成本，同時兼顧資料主權與資安。

市場預測：三個交疊市場的疊加成長

以邊緣NPU／GPU或工業電腦（IPC）進行AOI，是過去3～5年品質數位化與AI導入的主流路徑之一。邊緣化的AOI也常被稱為Edge Vision / Edge Inference AOI；其核心價值是即時性、穩定性與可擴充性。例如Hailo與 Eurotech都強調AOI在邊緣端可本地處理資料、降低對雲的依賴並提升資安與系統韌性。

若把Edge AOI放回三個交疊市場來看—AOI設備、機器視覺、與Edge AI—其成長動能相互拉抬：

‧ AOI系統市場：2023年全球AOI市場約10～13億美元，至2030年估達 24～36億美元，年複合成長率（CAGR）約 8%～21%（各機構口徑略異）。這反映SMT／PCB、電池、半導體與汽車零組件日益嚴苛的品質要求。

智動化2025.09(第117期)邊緣AOI先行
智動化2025.09(第117期)邊緣AOI先行

