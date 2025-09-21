工具機與零組件廠 減班整合主動備戰
【作者： 陳念舜】
在川普宣告對台課徵20%+N疊加關稅之後，除了已有老牌工具機廠宣佈無薪假、「集中排休」，甚至併購救急。同時也有零組件廠大廠認為，美國「已算是仁慈的了」；或強調須納入感測器、整合生態系等策略主動備戰。
自從2018年中美爆發關稅戰，政府鼓勵拓展紅色供應鏈以外市場，從大陸轉向美國、東協等市場，使美國躍升為台灣機械業最大出口市場、工具機第二大外銷市場。但在這波對等關稅提前拉貨潮結束後，客戶與代理商下單均寥寥可數。已有多家老牌工具機大廠事先通知供應商與員工，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，將宣布啟動減班休息機制「做4休3」，並預計實施3個月。
依勞動部最新公布8月底減班休息（無薪假）統計，因美國對等關稅而實施者突破4,000人（4,863）大關仍以製造業為大宗，總計有191家、4,479人；又以金屬機電工業為重災區，約有156家、3,685人。
