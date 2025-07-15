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雷射智慧銲接實現減碳製造

聯合新聞網／ 智動化
以金屬銲接的應用占比為雷射加工僅次於切割的第二大市場。
以金屬銲接的應用占比為雷射加工僅次於切割的第二大市場。

【作者： 陳念舜】

面對當今國際減碳趨勢正逐漸邁入深水區，低碳製造更成為現今傳產製造業轉型成敗與否的關鍵，相對先進的雷射加工法，更可結合工業機器人，實現最晚突破的金屬焊接加工應用。

因應近年來美國發起的關稅、匯率挑戰，也是驅動傳產製造業轉型的關鍵期，雷射光因為具備高能量密度、高準直性、極小光束發散角、高同調性及單色性等優點，得以發展出各項快狠準的高階加工法與設備，包含：雷射切割、雷射焊接、雷射打標（marking）等領域，提高了生產效率和品質。

加上未來機械產業將會更加數位化、自動化、智慧化，期待經由數位分身（Digital twin）與CPS虛實整合來驅動，向智慧與綠色製造雙軸轉型的模式。

利用數位化智慧控制的雷射系統，將使得雷射加工技術更具靈活性，能適應不斷變化的市場需求，使工件的切割精度提高。並且為處理複雜形狀的工件，衍生出在微細切割、焊接、打孔等方面的應用，滿足微型化產品和高精度元件的生產需求；以及雷射改質技術的發展，將會催生出更節能、環保的製造方法，減少廢棄物。

根據市場研調機構Spherical Insights最新報告，全球雷射加工設備市場規模，在2023~2033年的預估年複合成長率為10.2%。

其中，以金屬銲接的應用占比為雷射加工僅次於切割的第二大市場，根據市場研調機構Verified Market Reports分析， 2023年全球雷射銲接設備產值約為19億美元，預估在2031年將達到24.8億美元，在2024~2031年間、雷射銲接機的複合年增長率為4.16%。

雷射銲接普及應用 導入加工AI伺服器冷卻管路

儘管雷射銲接在初始設備建立和後續維護的成本相當高，但相較於傳統銲接的工法，雷射銲接具有加工速度更快、變形量低、熱影響區小的特性，銲接品質及精度更好的優勢，近年來應用越來越廣泛，涵括電子、汽車和航太領域等各種行業、材料的生產製造，大幅改善銲接成效。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.07(第115期)雷射先進工法CTIMES出版中心

2025.07(第115期)雷射先進工法
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