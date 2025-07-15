快訊

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

川普拿關稅和武器嚇唬普丁？俄國可能不會停止侵略

漢光演習再傳意外！志航基地憲兵V150輪型甲車側翻 2兵送醫

雷射先進應用的最新趨勢與市場動態

聯合新聞網／ 智動化
高功率單模態光纖雷射已進入千瓦功率等級，未來將繼續保持高度成長。
高功率單模態光纖雷射已進入千瓦功率等級，未來將繼續保持高度成長。

【作者： 木言】

在全球製造業面臨淨零碳排與智慧製造雙重轉型之際，先進雷射技術正以其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等顯著優勢，成為實現永續與高效生產的關鍵。

全球製造業正迎來一場雙重轉型：一方面是為應對氣候變遷而日益緊迫的「淨零碳排」壓力，另一方面則是追求更高效率與彈性的「智慧製造」升級。在這兩大浪潮的交匯點，先進雷射技術透過其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等優勢，有望成為各行各業實現永續與高效智造的解決方案。

全球雷射產業發展概況與市場趨勢

根據市場預測，全球雷射產值將保持穩健成長，尤其在加工應用領域。高功率、超短脈衝和智慧化是當前雷射技術發展的核心方向；藍光雷射、超快雷射等新興技術，在電動車、半導體、再生能源等高價值產業中也展現出龐大的應用潛力。

雷射技術自問世至今已逾60年，其應用範疇廣泛，遍及各行各業。儘管部分應用如光儲存產業因技術取代的因素而逐漸衰退，但大多數應用如通訊、醫美、國防軍事、儀器等卻歷久彌新。

特別是工業雷射系統，預計未來幾年該市場規模將快速成長，到2029年將達到422.3億美元，複合年成長率高達10.8% 。其中，CO2雷射市場預計到2025年將達到24.3億美元。

其中，雷射加工（包含微影）長期以來一直是雷射技術最大的應用市場，2019年佔整體產值的42.5%，達到63.7億美元。其次是通訊與儲存應用，佔整體產值22.6%，約33.9億美元。除了這兩項應用在2019年略有下滑外，其他應用領域如醫美、科研軍事、感測儀器、娛樂/顯示/印刷等均呈現成長。

新興應用領域的持續拓展則是雷射產業成長的重要動力。例如，用於自駕車的光達（LiDAR）、積層製造（Additive Manufacturing）以及半導體製程微影（Lithography）設備等，都是隨著技術進步而被發掘的新應用。

CO2雷射 (CO2 Lasers)

CO2雷射在多個產業中的應用不斷增加，例如汽車製造業因其高精度和處理複雜設計的潛力，正逐步用CO2雷射切割機取代傳統切割系統；在醫療保健領域，CO2雷射廣泛應用於手術、診斷、皮膚科和牙科，以及心臟瓣膜、支架等醫療器械的製造，預計醫療保健領域在2025年至2037年期間將呈現最高的複合年成長率。

光纖雷射 (Fiber Lasers)

光纖雷射因其能源轉換效率高、光束品質佳、產品輕薄短小、營運成本低及壽命長等優點，被譽為21世紀的雷射系統。高功率單模態光纖雷射已進入千瓦功率等級，未來將繼續保持高度成長，朝10 kW的輸出功率邁進。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.07(第115期)雷射先進工法CTIMES出版中心

智動化

追蹤

延伸閱讀

中共護衛艦用雷射瞄準德飛機？陸外交部：與中方了解完全不符

德外交部召見中國大使 抗議德國偵察機遭雷射攻擊

摘鏡5年視力超穩定 安心亞辣舞大讚德國蔡司雷射：超有感、超值得！

專訪／豪宅被控漏水元兇？丟丟妹火大砸150萬做這件事

相關新聞

雷射鑽磨改質助半導體革命

迎接現今生成式AI驅動半導體產業變局，台灣該如何在護國神山的基礎上，強化次世代功率半導體和面板級先進封裝的供應鏈韌性與生態系尤為關鍵。

雷射智慧銲接實現減碳製造

面對當今國際減碳趨勢正逐漸邁入深水區，低碳製造更成為現今傳產製造業轉型成敗與否的關鍵，相對先進的雷射加工法，更可結合工業機器人，實現最晚突破的金屬焊接加工應用。

雷射先進應用的最新趨勢與市場動態

在全球製造業面臨淨零碳排與智慧製造雙重轉型之際，先進雷射技術正以其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等顯著優勢，成為實現永續與高效生產的關鍵。

台灣工具機聚落如何轉型生態系以求生？

經歷2024年生成式AI蓬勃發展，台灣除了有機會搭上NVIDIA供應鏈列車的半導體、資通訊零組件代工龍頭大廠的表現亮眼外，其他如工具機、金屬加工等傳產中小企業若非受到美中、俄烏等地緣政治衝突，陸續失去中國大陸、俄羅斯、中東歐等出口市場動能，還有日圓貶值衝擊。

築牢工業資安防線 主動整合是關鍵

順應全球製造業正積極引進AI與數位化轉型，關鍵基礎架構也逐步整合至統一的數位生態環系當中，促使資安風險日益多樣化，工業資安軟硬體規範也為此不斷推陳出新！

創建工具機生態系價值鏈

為分散總體經濟受到關稅衝擊的風險，近來除了法人單位呼籲政府，應強化半導體、人工智慧（AI）與傳統產業鏈結、擴散以提升競爭力。同時期許台灣工具機產業能積極開拓半導體、機器人等終端創新應用領域加乘效益，共同創造最大市場價值突圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。