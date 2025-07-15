雷射先進應用的最新趨勢與市場動態

【作者： 木言】

在全球製造業面臨淨零碳排與智慧製造雙重轉型之際，先進雷射技術正以其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等顯著優勢，成為實現永續與高效生產的關鍵。

全球製造業正迎來一場雙重轉型：一方面是為應對氣候變遷而日益緊迫的「淨零碳排」壓力，另一方面則是追求更高效率與彈性的「智慧製造」升級。在這兩大浪潮的交匯點，先進雷射技術透過其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等優勢，有望成為各行各業實現永續與高效智造的解決方案。

全球雷射產業發展概況與市場趨勢

根據市場預測，全球雷射產值將保持穩健成長，尤其在加工應用領域。高功率、超短脈衝和智慧化是當前雷射技術發展的核心方向；藍光雷射、超快雷射等新興技術，在電動車、半導體、再生能源等高價值產業中也展現出龐大的應用潛力。

雷射技術自問世至今已逾60年，其應用範疇廣泛，遍及各行各業。儘管部分應用如光儲存產業因技術取代的因素而逐漸衰退，但大多數應用如通訊、醫美、國防軍事、儀器等卻歷久彌新。

特別是工業雷射系統，預計未來幾年該市場規模將快速成長，到2029年將達到422.3億美元，複合年成長率高達10.8% 。其中，CO2雷射市場預計到2025年將達到24.3億美元。

其中，雷射加工（包含微影）長期以來一直是雷射技術最大的應用市場，2019年佔整體產值的42.5%，達到63.7億美元。其次是通訊與儲存應用，佔整體產值22.6%，約33.9億美元。除了這兩項應用在2019年略有下滑外，其他應用領域如醫美、科研軍事、感測儀器、娛樂/顯示/印刷等均呈現成長。

新興應用領域的持續拓展則是雷射產業成長的重要動力。例如，用於自駕車的光達（LiDAR）、積層製造（Additive Manufacturing）以及半導體製程微影（Lithography）設備等，都是隨著技術進步而被發掘的新應用。

CO2雷射 (CO2 Lasers)

CO2雷射在多個產業中的應用不斷增加，例如汽車製造業因其高精度和處理複雜設計的潛力，正逐步用CO2雷射切割機取代傳統切割系統；在醫療保健領域，CO2雷射廣泛應用於手術、診斷、皮膚科和牙科，以及心臟瓣膜、支架等醫療器械的製造，預計醫療保健領域在2025年至2037年期間將呈現最高的複合年成長率。

光纖雷射 (Fiber Lasers)

光纖雷射因其能源轉換效率高、光束品質佳、產品輕薄短小、營運成本低及壽命長等優點，被譽為21世紀的雷射系統。高功率單模態光纖雷射已進入千瓦功率等級，未來將繼續保持高度成長，朝10 kW的輸出功率邁進。