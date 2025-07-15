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台灣工具機聚落如何轉型生態系以求生？

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 在今年TIMTOS東台首度攜手百德協同設展，提升東台產品的附加價值與智慧化應用，深化與客戶的合作關係。(攝影:陳念舜)
圖一 : 在今年TIMTOS東台首度攜手百德協同設展，提升東台產品的附加價值與智慧化應用，深化與客戶的合作關係。(攝影:陳念舜)

【作者： 陳念舜】

經歷2024年生成式AI蓬勃發展，台灣除了有機會搭上NVIDIA供應鏈列車的半導體、資通訊零組件代工龍頭大廠的表現亮眼外，其他如工具機、金屬加工等傳產中小企業若非受到美中、俄烏等地緣政治衝突，陸續失去中國大陸、俄羅斯、中東歐等出口市場動能，還有日圓貶值衝擊。

到了2025年上半年，雖有美國總統川普二度上台後，4月即推出對等關稅措施後又暫緩90天，衝擊台灣出口導向為主的傳產中小企業，仍可力拚在這段時間內加快出貨、備庫存的因應之道。惟新台幣較鄰近競爭對手國大幅升值的影響層面，可能還比起對等關稅更為廣大，央行又為了避免繼續被美方列入匯率操縱國，應對手段難免顯得軟弱無力。

新台幣匯率勁揚 機械業越賣越虧

因機械業長年深耕台灣，外銷所得美元終會轉換為新台幣，來支付企業營運所需。面對目前新台幣升值較他國強勢，不僅匯兌損失將影響業者獲利，「賣一台虧一台」；更可能造成外銷價格較日、韓等競爭對手國高，而失去接單機會，影響範圍擴及全球市場。

因此，除了部份廠商加緊轉型，盼能掌握這波AI帶動的半導體、機器人加工商機外；也開始趁此時企業門檻降低，盼積極整併生態系，化產業危機為轉機。

整併與入股投資風起 外抗關匯稅率衝擊

根據近年來觀察國內外工具機大展趨勢陸續舉行的可發現，目前主要市場的客戶訂單都集中於一些大廠，很多小廠、中小企業在取得國際外銷訂單上的能力偏弱，在這波面對川普發起的對等關稅90天緩衝期，以及新台幣兌美元匯率升值的衝擊下更顯而易見！

除了對於中小企業為主的工具機與機械產業首當其衝，陷入訂單急凍、營運困境。即使目前川普暫停對其他75國90天實施對等關稅，但仍保留10%普遍關稅，不僅考驗供應鏈韌性，也牽動台灣出口命脈。此時，唯有較具備集團化營運實力，產品系列相對齊全的工具機大廠，可望掌握來自歐、美市場能源和基建產業的大量急單或議價能力。

在今年台北國際工具機展（TIMTOS 2025）期間已可見，如CNC車床大廠台灣瀧澤科技已逐漸發揮2023年開始被併入日本Nidec集團綜效。包含透過「One Nidec」概念行銷，即使在2024年工業機產業不景氣時，仍積極整合集團內外供需不同的資源來打造解決方案，擴張到了更多元產業領域發展，同時分散風險與提升競爭力。

傳動元件廠上銀集團也透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值壓力。同時透過各地子公司提供附加價值生產服務，在當地協助客戶設計組裝出貨，降低從台灣出口原料比重，減少新台幣升值的影響；上銀也透過遠期外匯避險方式等多方布局，降低新台幣升值壓力。

同時有東台首度攜手百德協同設展，看好歐洲擴大國防支出、戰後重建商機，將利用雙方在歐洲都有不少子公司等行銷通路，並藉由資源整合與策略聯盟，積極開拓智慧製造與中高階應用市場，雙方未來將進一步在雷射加工、輪圈加工設備合作，擴大產品線。

並與百德歐洲子公司Lerinc展開策略合作，利用後者擅長機台與自動化系統技術整合能力，提升東台產品在當地的附加價值與智慧化應用，深化與客戶的合作關係；進一步強化雙方的業務連結與通路合作，搶攻德國、波蘭、克羅埃西亞等市場，提升整體銷售成長動能。

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