快訊

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

川普拿關稅和武器嚇唬普丁？俄國可能不會停止侵略

漢光演習再傳意外！志航基地憲兵V150輪型甲車側翻 2兵送醫

築牢工業資安防線 主動整合是關鍵

聯合新聞網／ 智動化
TXOne Networks新版SageOne導入智慧漏洞防禦功能。
TXOne Networks新版SageOne導入智慧漏洞防禦功能。

【作者： 陳念舜】

順應全球製造業正積極引進AI與數位化轉型，關鍵基礎架構也逐步整合至統一的數位生態環系當中，促使資安風險日益多樣化，工業資安軟硬體規範也為此不斷推陳出新！

如今網路安全所涵蓋範疇，已不限於早期探討資安的防護對象，以個體用戶、企業端的資料安全為主，而是在新科技、技術及各類新應用持續發展的背景下變得愈發複雜。未來若為了要實現AI賦能「智慧」製造的前提，勢必要先加速構築全方位營運技術（OT）網路安全防護網。

否則，OT資安風險將不僅造成數據外洩或停機影響，因為營運流程與制度面的控管疏失造成的風險更大，更會面臨製程異常等物理性過失，對企業商譽及經濟帶來顯著危害。

且有別於傳統的網路資安策略，專注於保護IT系統與相關的數位資產為主，隨著OT環境與IT系統的連結加深，傳統的「一刀切」資安策略已不再有效。OT與IT系統之間的天生差異，會讓以傳統IT為主的資安措施無法有效套用至OT環境，IT防護在系統安全性、可用性與可靠性方面的缺點也更為顯著，企業亟需更具針對性的防護措施。

目前現場重要設備與資產（Critical Assets）也因此，成為企業亟需配置相關網路安全防護的對象；加入生成式AI技術問世後，更衍生出各類雲/地端（邊緣）資安防護上的新挑戰。但現階段OT環境仍有許多設備，尚未經過現代資安防禦的補強。

基於目前在工業環境中的OT與IT（資訊技術）團隊往往各司其職，企業更該制定明確的政策歸屬，以便在風險發生時釐清權責，並促進溝通流程簡化及資源有效分配，強化防禦及應變效能。同時，透過跨部門演練模擬或建立共通語言，以確保各防禦階段相互補強與協同發展，定期檢視資安政策與流程，才能由內到外稽核驗證企業的各項措施，兼顧營運管理及資安環境的完整性。

TXOne打造SageOne平台 提供一站式資安防護

當今企業正面臨供應鏈漏洞、老舊基礎架構、漏洞修補困難、事件回應能力不足的風險，更加擔心可能衍生的數位弱點，迫切需要採取行動來保護工業營運環境。由TXOne Networks最新發表的「2024年OT/ICS網路資安年度報告」，便揭露了工業控制系統（ICS）的部署，包含如智慧感測器、邊緣運算裝置、資產追蹤解決方案及遠端監控工具等。

攻擊者常利用IT-OT整合中的薄弱環節進入OT環境，加上針對員工的網路釣魚攻擊及人為錯誤所造成的資安事件，也凸顯了人為因素的重要性。企業該如何有效保護這些連網系統以防範資安威脅，已是全球資安長（CISO）正面臨的迫切挑戰。

TXOne Networks也建議企業，應將關鍵基礎設施長期未修補的漏洞，與克服漏洞修補的挑戰列為優先，避免破壞企業營運；並隨著網路威脅加劇和全球監管環境越趨嚴格，將網路安全合規性、法規與標準化的趨勢，納入其核心業務策略。

加上目前全球虛實整合系統（Cyber-Physical System，CPS）通常涵蓋營運關鍵資產及精密複雜的運算作業，無法關閉一條生產線來修補系統漏洞或建置其他的防禦措施。因此，現今OT網路資安人員最常面臨的一項挑戰，就是如何在有限時間內完成有效的系統修補，風險導向的優先次序判斷則更顯得重要。

TXOne Networks近日也宣布推出新版SageOne OT資安治理平台，獨家整合了新興威脅的外部情報、個別製造環境的特殊營運情境，以及產業標準的漏洞評分系統。陸續採用評估、判斷優先次序、補正等3階段風險導向漏洞管理方法，為企業資安團隊提供有意義且量身打造的指引，強化其資安防護能力。

目前TXOne Networks旗下所有CPS資安產品，皆可透過SageOne平台集中管理，進而提供整合式的可視化、集中化控管及最佳化的漏洞管理。即時呈現營運系統的整體資安狀態，讓資安資訊更加全面詳盡、圖像化清晰且易於理解。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.07(第115期)雷射先進工法智動化Smart Auto雜誌

2025.07(第115期)雷射先進工法
2025.07(第115期)雷射先進工法

智動化

追蹤

延伸閱讀

中市輔導特定工廠合法化再添一家 奇威爾工業霧峰一廠通過用地變更

若台積電（2330）倒了0050就會很慘？竹軒：產業會洗牌但市場還是在

Gogolook 結盟邁達特打詐

上市公司6月營收3.6兆

相關新聞

雷射鑽磨改質助半導體革命

迎接現今生成式AI驅動半導體產業變局，台灣該如何在護國神山的基礎上，強化次世代功率半導體和面板級先進封裝的供應鏈韌性與生態系尤為關鍵。

雷射智慧銲接實現減碳製造

面對當今國際減碳趨勢正逐漸邁入深水區，低碳製造更成為現今傳產製造業轉型成敗與否的關鍵，相對先進的雷射加工法，更可結合工業機器人，實現最晚突破的金屬焊接加工應用。

雷射先進應用的最新趨勢與市場動態

在全球製造業面臨淨零碳排與智慧製造雙重轉型之際，先進雷射技術正以其高精度、高效率、低能耗及非接觸式加工等顯著優勢，成為實現永續與高效生產的關鍵。

台灣工具機聚落如何轉型生態系以求生？

經歷2024年生成式AI蓬勃發展，台灣除了有機會搭上NVIDIA供應鏈列車的半導體、資通訊零組件代工龍頭大廠的表現亮眼外，其他如工具機、金屬加工等傳產中小企業若非受到美中、俄烏等地緣政治衝突，陸續失去中國大陸、俄羅斯、中東歐等出口市場動能，還有日圓貶值衝擊。

築牢工業資安防線 主動整合是關鍵

順應全球製造業正積極引進AI與數位化轉型，關鍵基礎架構也逐步整合至統一的數位生態環系當中，促使資安風險日益多樣化，工業資安軟硬體規範也為此不斷推陳出新！

創建工具機生態系價值鏈

為分散總體經濟受到關稅衝擊的風險，近來除了法人單位呼籲政府，應強化半導體、人工智慧（AI）與傳統產業鏈結、擴散以提升競爭力。同時期許台灣工具機產業能積極開拓半導體、機器人等終端創新應用領域加乘效益，共同創造最大市場價值突圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。