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創建工具機生態系價值鏈

聯合新聞網／ 智動化
為分散總體經濟受到關稅衝擊的風險，近來除了法人單位呼籲政府，應強化半導體、人工智慧（AI）與傳統產業鏈結、擴散以提升競爭力。 示意圖／路透社
為分散總體經濟受到關稅衝擊的風險，近來除了法人單位呼籲政府，應強化半導體、人工智慧（AI）與傳統產業鏈結、擴散以提升競爭力。 示意圖／路透社

【作者： 陳念舜】

為分散總體經濟受到關稅衝擊的風險，近來除了法人單位呼籲政府，應強化半導體、人工智慧（AI）與傳統產業鏈結、擴散以提升競爭力。同時期許台灣工具機產業能積極開拓半導體、機器人等終端創新應用領域加乘效益，共同創造最大市場價值突圍。

根據工研院IEK機械與系統研究組副研究員劉東昇最新分析，現今台灣工具產業的廠商家數約為1,935家，其中占95%皆屬於中小企業，研發占營收比重約1.6%、平均毛利率約3.6%。雖然優勢在於供應鏈極具靈活性與多樣性，以及具備高性價比與出貨快速特色，適合少量多樣的急單客戶。

但劣勢為各家產品同質性高，包括控制器、主軸等關鍵零組件自製率較低。面對現今高階工具機市場以歐日系客戶為主，中低階機種則是出口到中國大陸、東南亞，產業附加價值率低，未來勢必要更積極投資東南亞生產基地，以開發潛力市場。

即使台灣上市的工具機指標業者附加價值率約為24.8%，還遠低於日、歐、美系品牌大廠，依序為：Brother（43.2%）、HERMLE（39.2%）、DMG MORI（37.3%）、OKUMA（32.7%）、HURCO（24.7%），利用投資開發如AI數位、減碳永續等雙軸轉型的技術趨勢，來提升工具機附加價值。

基於目前AI賦能百工百業、數位轉型與永續發展，將是台灣工具機產業升級的核心驅動力。台灣工具機暨零組件公會（TMBA）正積極整合產業知識，通過知識管理系統化，建立工具機產業AI智能知識庫平台，以提供業者即時且準確的資訊，解決產業痛點、優化市場布局。期盼藉此獲得政策支持平台的開發與推廣，並結合產官學研各方資源，協助工具機產業邁向全面智能化。

進而鎖定關鍵應用產業，加速產品、零組件與Turnkey解決方案創新，發展工具機生態系價值鏈，用來加速AI基礎建設、機器人落地應用等高階五軸、研磨、複合加工需求；並透過建立共通平台與共享資源等策略，強化產業鏈合作。

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