【作者： 陳念舜】

迎接川普2.0時代到來，雖然仍如外界預期以關稅作為談判的籌碼，但首先宣佈對加拿大、墨西哥加徵關稅，還早於中國大陸，也讓正尋求China+1布局的工具機產業警醒，勢必要加速提高價值競爭力，也讓即將舉行的台北國際工具機展（TIMTOS 2025）備受關注。

基於2024年全球經濟受到多重因素影響，包括地緣政治衝突、通膨升溫，以及匯率波動等政經情勢變化，都讓市場對經濟復甦的前景感到憂慮，資本支出趨於觀望，需求因此顯得疲弱，與之息息相關的讓台灣出口產業也備受衝擊。

根據最新公佈的2024年海關出進口統計初步數據，唯有工具機成為目前台灣機械設備業主要出口品項中減幅最大者，累計出口金額近22.18億美元，比2023年同期減少14.8%；加上2023年工具機出口年減14%，累計兩年出口下滑達26.7%，成為台灣出口機械設備受創最深產業。

由於受到俄烏戰爭影響，迫使台灣工具機廠商須積極配合美方對高科技貨品戰略管制（HSTC）規定，導致出口訂單遭受波及；又有日幣大幅貶值，政策支持朝向工具機產業高值化發展，擴大半導體產業應用；以及大陸市場持續內捲化，追求更高CP值等競爭更為劇烈。

台灣工具機暨零組件公會（TMBA）理事長陳伯佳進一步指出，對比2014年生產總額達62億高峰，工具機產業2024年產值下滑至27億美元，掉了2/3。但預估2024年基期已是谷底，隨著2025年下半年市場情況逐漸回穩，未來前景也將開始逐步明朗，今年整體工具機產值、出口年成長可望達到5%~10%。

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