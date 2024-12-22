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革新傳產模具製程 積層製造加速產業創新

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 隨著材料、成本符合產品要求，預估積層製造「功能性零組件」應用市場，將比「原型品」市場成長更快速、應用產業廣泛（攝影：陳念舜）
圖一 : 隨著材料、成本符合產品要求，預估積層製造「功能性零組件」應用市場，將比「原型品」市場成長更快速、應用產業廣泛（攝影：陳念舜）

【作者： 陳念舜】

即使現今積層製造技術已從最初的塑膠桌上型製造系統逐漸普及，推動了新創團隊概念實現商品化，但至今尚未真正實現大規模落實與普及。反而可望先由傳產製程的模具、關鍵元件開始，推動製造業逐步轉型。

由於製造技術從最初的塑膠打樣演進為金屬直接成型，引領了新一波積層製造工業材料與應用的發展。根據最新《Global Additive Manufacturing Market》市場報告預測，積層製造產品和服務市場的價值，將在2027年達到440億美元以上，年成長21%。

其中生產金屬元件的工法，包括先利用塑膠積層製造後，再經過翻鑄或脫膜製造；也有採用黏著劑噴塗成型技術，使之黏合耐火砂粉末來製造金屬元件等。但類似這些間接燒結方式，難免會產生收縮變形，而難以製造複雜的元件，限制了應用的可能性。於工研院南分院的金屬積層製造試量產工廠，則不僅能協助產業新創產品，還可提供試量產及研發服務。

積層製造異型水路 協助模具加工業升級加值

舉傳產塑膠射出成型模具應用為例，因為產品原始設計的複雜形貌或較薄處，常讓傳統直鑽式水路無法沿著形貌，貼近模仁表面建立水路，導致散熱與吸熱不均。過大的公母模溫差，將使產品在射出過程中容易有熱能殘留，造成產品變形翹曲、表面紋理缺陷、尺寸精度不良，內部產生氣泡或冷卻時間過長等問題。

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2024.12月(第109期)積層製造
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