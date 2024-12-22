解鎖醫療新未來 積層製造與客製化醫材

【作者： 陳念舜】

基於COVID-19疫情期間，造就跨國供應鏈中斷與瓶頸，促進生技醫材等客製化快速量產需求；又有這一波國際淨零碳排浪潮，讓積層製造技術煥發新商機，台灣則由工研院南分院打造應用場域，攜手醫療與製造產業推動低碳智慧製造雙軸轉型。

繼美國2010年為推動製造業回流、再工業化，而執行「先進製造夥伴計畫（AMP）」以來，常被通稱為3D列印的「積層製造技術（Additive Manufacturing, AM）」便一度備受重視。利用3D數位模型直接列印形成實體零組件的製程，而實現高自由度客製化設計與多元材料的應用；且從快速原型製造（RP）的塑膠、樹脂打樣，演進至金屬逐層堆疊（加法）的方式，製造出更複雜、更精密的產品。

因此可不必受到傳統（減法）製造的諸多限制，能更有效率地克服難以處理的幾何特徵，相較於過去僵化、統一格式的醫材，使用積層製造技術更能符合人體真正的需求，而成為數位化醫療趨勢裡不可或缺的領域。

例如傳統工法生產骨折等手術所需的「鋼釘」，所能改進的地方極為有限，僅能達到「骨貼合」的程度。透過積層製造，則能在鋼釘上添加許多細小的孔洞，使病患自身的細胞和血管長入鋼釘之中，達到「骨融合」的效果。

更為製造業提升效率，加速產品開發的時程、大幅縮短了生產周期。包括在COVID-19疫情期間曾造成跨國供應鏈中斷、疫後瓶頸，增添生技醫材業者對於在地客製化量產需求，希望透過快速且低成本方式製作客製化假牙、呼吸器及口罩零件等。進而大幅減少材料浪費與排碳，更有助於實現環境永續性，引領了新一波積層製造材料與應用的發展。

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