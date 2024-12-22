積層製造鏈結生成式AI

【作者： 陳念舜】

雖然自2011年由美國透過積層製造帶頭鼓動「第三波工業革命」，至今仍未能真正全面普及。但隨著近年來COVID-19疫情、美中、俄烏等地緣政治衝突，造成供應鏈破碎，且為加速實淨零碳排願景，都讓積層製造有機會配合這波生成式AI浪潮實現永續製造。

回顧2011年金融海嘯過後，由英國《經濟學人》雜誌等國際媒體配合美國製造業回流政策，鼓動全球正邁入「第三波工業革命」，將以積層製造（Additive Manufacturing）實現數位化製造及新型材料應用，改變整體製造產業鏈。

包括當年美國總統歐巴馬也大張旗鼓，宣布結合產學力量，啟動「先進製造夥伴聯盟」（Advanced Manufacturing Partnership；AMP）計畫，挑選出包含積層製造等11項優先投入R&D技術清單；並建立國家製造創新研究網路（National Network of Manufacturing Innovation；NNMI），投資10億美元分別成立15所製造創新結構。

研究領域包括：輕質材料、積層製造與結合巨量資料（Big data）等智慧製造，以強化美國在先進製造業研究、創新及技術的領導地位，但迄今尚未真正全面普及。

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