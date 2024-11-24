一次到位的照顧科技整合平台

[作者 陳復霞]

全球居家健康照護市場規模預計至2028年將突破3,830億美元，為進軍國際市場，銀光科技數位百科匯聚產業優勢，供需鏈結系統串連上下游，讓需求方與供給方能夠快速找到合適的照護科技；而智慧產品與健康監測的創新結合，也為未來高齡照護科技提供更多的助力。

隨著全球高齡化趨勢日益嚴峻，台灣的高齡化問題也日益顯著。預計2025年台灣65歲以上人口比例將突破20%，邁入「超高齡社會」。因此造成人口結構的迅速改變，帶動長期照護的需求漸增。為應對日益增加的健康照護挑戰，資策會以資通訊科技（ICT）和人工智慧（AI）為支撐力，構建一個整合多項照護技術的一站式數位百科，開發「銀光科技」這一供需鏈結平台，透過數位化升級與智慧輔助，協助照護人員提高效率並減輕照護負擔，進一步提升整體照護品質，實現智慧化、數位化的照護環境。

四大推動策略 開啟高齡照顧科技新局面

在政府擬定的高齡科技四大推動策略中，包括：1.打造社會與科技共榮的生態環境；2.普惠科技驅動市場經濟；3. 數位賦能擴大社會連結；4.公私協力完善高齡照顧與福祉，從中可見到數位科技在驅動市場經濟、連結社會及共生共榮的重要性。

資策會深耕高齡科技領域，期望讓照護者和被照護者能輕鬆找到並理解照護科技。運用ideas Hatch AIoT多元方案智庫與顧問方法，以「照護者X被照護者X科技業者」為核心理念，建構銀光科技數位百科，打破傳統照護與科技的界限，為各類照護機構提供一站式解決方案，該平台整合來自資通訊產業的照護科技，亦透過科技指數評估與分析，為照護機構找到最適合的科技方案，進而完善整個高齡化社會的照護體制。目前以機構型場域為主，後續衍伸擴散至居家照護，透過減輕照護負擔，並提升行政效能與照護品質，作為計畫推動最大考量因素。

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