一次到位的照顧科技整合平台

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[作者 陳復霞]

全球居家健康照護市場規模預計至2028年將突破3,830億美元，為進軍國際市場，銀光科技數位百科匯聚產業優勢，供需鏈結系統串連上下游，讓需求方與供給方能夠快速找到合適的照護科技；而智慧產品與健康監測的創新結合，也為未來高齡照護科技提供更多的助力。

隨著全球高齡化趨勢日益嚴峻，台灣的高齡化問題也日益顯著。預計2025年台灣65歲以上人口比例將突破20%，邁入「超高齡社會」。因此造成人口結構的迅速改變，帶動長期照護的需求漸增。為應對日益增加的健康照護挑戰，資策會以資通訊科技（ICT）和人工智慧（AI）為支撐力，構建一個整合多項照護技術的一站式數位百科，開發「銀光科技」這一供需鏈結平台，透過數位化升級與智慧輔助，協助照護人員提高效率並減輕照護負擔，進一步提升整體照護品質，實現智慧化、數位化的照護環境。

四大推動策略 開啟高齡照顧科技新局面

在政府擬定的高齡科技四大推動策略中，包括：1.打造社會與科技共榮的生態環境；2.普惠科技驅動市場經濟；3. 數位賦能擴大社會連結；4.公私協力完善高齡照顧與福祉，從中可見到數位科技在驅動市場經濟、連結社會及共生共榮的重要性。

資策會深耕高齡科技領域，期望讓照護者和被照護者能輕鬆找到並理解照護科技。運用ideas Hatch AIoT多元方案智庫與顧問方法，以「照護者X被照護者X科技業者」為核心理念，建構銀光科技數位百科，打破傳統照護與科技的界限，為各類照護機構提供一站式解決方案，該平台整合來自資通訊產業的照護科技，亦透過科技指數評估與分析，為照護機構找到最適合的科技方案，進而完善整個高齡化社會的照護體制。目前以機構型場域為主，後續衍伸擴散至居家照護，透過減輕照護負擔，並提升行政效能與照護品質，作為計畫推動最大考量因素。

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2024.11月(第108期)PCB智慧製造
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全球居家健康照護市場規模預計至2028年將突破3,830億美元，為進軍國際市場，銀光科技數位百科匯聚產業優勢，供需鏈結系統串連上下游，讓需求方與供給方能夠快速找到合適的照護科技；而智慧產品與健康監測的創新結合，也為未來高齡照護科技提供更多的助力。

雲平台協助CAD/CAM設計製造整合

順應近年來製造業數位化、數位優化等轉型趨勢，包含CAD/CAM系統軟體既可供業界在建立數位分身（Digital twin）模型所需數據；以及當生成式AI浪潮興起後，若能經過MBD模型整合，用來驅動數位模擬分析、設計、製造程序，由雲平台實現設計製造自動化。

AI數據中心：節能減碳新趨勢

為因應淨零碳排趨勢促使國內外政策對企業排碳定價要求日益嚴苛，卻在生成式AI問世後，面臨GPU及AI資料中心耗費龐大電量，市面上各種冷卻散熱方案終究是治標不治本，而有國內外電源大廠開始從電網的中載變壓器、終端人與物料維運模式溯源減碳的全方位解決方案。

PCB搶進智慧減碳革新

面對當前國內外電子品牌大廠積極推動產品碳中和浪潮下的綠色生產議題，卻也累積推進台灣PCB廠商等上游製程端節能減碳的壓力，持續往高階供應鏈轉型發展。並依TPCA盤點產業耗電後，更需要及早投入低碳製造布局，以維持產業競爭優勢。

AI伺服器驅動PCB材料與技術革新

目前台灣PCB產業除了積極轉型智慧製造節能以減碳之外，還須善用2024年上半年仍受惠於AI需求帶動出口好轉的契機，驅動AI伺服器供應鏈加工技術與材料革新開源，成為確保PCB產值能穩定成長的關鍵。

先進封測技術帶動新一代半導體自動化設備

因應近年來人工智慧（AI）熱潮推波助瀾下，包括NVIDIA、AMD、Amazon等科技巨頭無不廣設資料中心，備妥「算力軍火庫」。因此帶動龐大AI先進製程晶片需求，卻也造就台灣半導體代工產業鏈產能缺口，分別投入矽光子等先進封裝製程布新局。

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