雲平台協助CAD/CAM設計製造整合

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示意圖／ingimage
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[作者 陳念舜]

順應近年來製造業數位化、數位優化等轉型趨勢，包含CAD/CAM系統軟體既可供業界在建立數位分身（Digital twin）模型所需數據；以及當生成式AI浪潮興起後，若能經過MBD模型整合，用來驅動數位模擬分析、設計、製造程序，由雲平台實現設計製造自動化。

有別於現今發展已相當成熟的製造業涵蓋多個部門，各司其職：如設計部主責產品研發設計、製造部門專司產品生產製造、行銷部門負責產品推廣宣傳、銷售部門則專注於產品銷售等。所有部門均圍繞「產品」展開不同工作，因此企業各部門的資料本質上具有互通性，需要頻繁溝通交流，並確保資料維持在最新狀態。

然而，目前各部門其實都擁有獨立的業務系統，分別來自不同開發平台、廠商；設計師和工程師面臨的挑戰，也不僅侷限既有部門，而造成資料互通存在鴻溝，彼此傳輸及交流受阻，最終恐影響產品品質，甚至引發問題難以收拾。

且隨著新世代產品開發的複雜性日益增加，簡化的工具和流程對於維持效率和創新非常重要。企業傳統上必須對伺服器軟、硬體和用於維護和備份的IT人員進行大量投資，以有效解決許多設計協作挑戰，卻非所有公司都能滿足此資源。反之，對於PDM可能無法滿足其需求的企業來說，也可以使用雲端協作等其他選項。

對於台灣中小企業而言，為了支援更多用戶的需求，必須解決常見的資料管理問題，又不需要大量的基礎設施。此時，利用基於雲端的平台和使用者友好的資料管理工具，可以提供強大且可擴展的解決方案，從而增強協作、簡化工作流程並降低IT開銷；透過民主化資料管理，，可確保適用於所有用戶都能有效管理其CAD 資料，在設計過程中實現更高的效率和可用性。

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