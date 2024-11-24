AI數據中心：節能減碳新趨勢

[作者 陳念舜]

為因應淨零碳排趨勢促使國內外政策對企業排碳定價要求日益嚴苛，卻在生成式AI問世後，面臨GPU及AI資料中心耗費龐大電量，市面上各種冷卻散熱方案終究是治標不治本，而有國內外電源大廠開始從電網的中載變壓器、終端人與物料維運模式溯源減碳的全方位解決方案。

基於歐盟已從2023年10月試行CBAM（碳邊境管理機制），要求申報產品碳排量數據之後，在今年二月首次試截止的申報名單中，台灣卻名列碳密集產品排序前5名，未來勢必要加強降低碳排，以維持市場競爭力。台灣環境部也在日前對內公告3大碳費徵收子法上路，預計最快將在2026年將首次收取碳費，推進企業更積極節能減碳已刻不容緩。

然而，隨著「電氣化」等需求，導致在交通、建築和工業領域推動電力需求快速成長，並產生新的負載模式，例如AI資料中心的動態負載，以及短時間、高強度的電動車輛充電需求。卻面臨可再生能源發電滲透率的提升、跨領域電氣化的加速推進以及儲能技術的廣泛應用，「去中心化」能源政策發酵，促使電力系統正從集中化、單向傳輸的架構，轉型為分散化（DERs）、雙向傳輸的網路演變，對傳統電網帶來了重大挑戰，包括：電壓不穩定、電力品質問題和電網擁塞等。

加上傳統電網基礎設施逐漸老化，迫切需要新的解決方案來確保電力供應的可靠性、效率與永續性，電網正以前所未有的速度和規模進行轉型。除了新建基礎設施外，在升級或更換老化電網，勢必要謹慎考量其「強韌性」，以及可預測威脅、承受極端事件、適應干擾，並快速恢復正常運行的能力，也導致人們對直流（DC）配電網的關注日益增加。

同時須借助「數位化」技術整合，如智慧電表基礎設施和電網自動化等來提升電網的可視性與控制能力，這也是智慧電網的核心特徵。為了加強網路安全並防範網路攻擊，除了採用安全通信協議外，配電設備也必須更具智慧，以應對前所未有複雜和多變的環境。

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