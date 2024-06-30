無線通訊藉ICT軟體商整合

[作者 陳念舜]

面對近年來碳有價時代、人工智慧（AI）浪潮來襲，企業正積極尋求導入AIoT應用加值。尤其是當今5G滲透率已達瓶頸，專頻專網成為兵家必爭之地，台灣製造業更應該結合利用既有ICT優勢。

依工研院產科國際所研究經理陳佳滎指出，由於物聯網（IoT）技術串聯各個裝置、設備彼此溝通，並可將分散的資訊整合後，經過機器學習等AI技術進行分析，以作為決策依據。根據Gartner估計，2022年IoT終端電子產品產值約為4,618.2億美元、2032年將達到約9,515.7億美元，2022~2032年複合成長率（CAGR）約為7.5%。其中又以車聯網、智慧建築、智慧製造、智慧交通與智慧健康為前5大應用，商機龐大。

因此，台灣物聯網業者更應該深入評估AI可能帶來的正負影響，並且把握住產業數位轉型、綠色轉型兩大方向，以強化供應鏈韌性，在物聯網產業下一波的競爭中勝出；並積極參與國際企業和研究機構合作與標準制定，如共同推動生成式AI和物聯網發展，掌握市場商機。

落實專網智慧製造 協同提升5G滲透率

尤其自2019年5G商用以來，大多數國家滲透率上升緩慢，反映5G真正的戰場應該在工業應用、B2B垂直市場應用等專網，廣連結、高速、低延遲等條件對於企業幫助更大。依資策會MIC預估，包括服務、無線接取設備、核心網路設備、行動邊緣運算設備在內，2026年5G專網全球市場規模為2,518億美元，2030年將增至10,939億美元。惟若單純從硬體設備來看，2026年硬體設備市場規模約為1,523億美元，到了2030年躍升至6,158億美元。

數位發展部也為此開放4.8GHz~4.9GHz頻段，供企業申請自建5G專網，並祭出超低頻率使用費、前兩年再打4折的低廉費用，吸引企業自建5G專網。因此也促使當年以天價競標5G頻譜，至今還要每年負擔高價頻率使用費的電信營運商，勢必要找出雙贏的獲利模式。

為推動通訊傳播創新應用政策，無論從製造端、應用端都將帶來龐大商機，還自2023年起攜手重要部會、產業公協會組成「5G垂直產業應用推動小組（SIG）」，建立各產業對5G應用的發展藍圖及凝聚共識，共同推動5G專頻專網在各產業的發展。

電子代工大廠英業達公司，則自5年前開始設立5G通訊技術中心，即投入5G專網市場，除研發自有品牌的小基站（Small Cell）外，且與微軟、英特爾、高通、聯發科及其它生態系夥伴，從IT硬體代工跨向系統整合商，推動5G智慧製造的垂直領域整合能力。並在自身位於桃園的伺服廠，完成5G智慧工廠實際場域流水線等級測試驗證，一旦取得5G專頻專網將有助於提供製造業落實5G端對端解決方案的商業模式。

此外，傳統電子工廠若採用實體線，會面臨布線困難、無法彈性部署，而使用Wi-Fi常會發生無線訊號不穩定，造成如AGV車運作中斷，或工業機器人在有人進入操作範圍時，無法即時反應等問題。和碩也在經濟部技術處A+業科計畫支持下，打造國產5G O-RAN企業專網解決方案，發展智慧工廠應用，已規劃在自家新店智慧工廠進行實證，場域實證面積達8,650平方公尺，連結超過200套終端設備，建置時間可縮短50%（1.5個月），有效的提升產線稼動率10%。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.6月(第103期)智動化Smart Auto雜誌】