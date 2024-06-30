快訊

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

101專櫃怒「掃貨」！泰籍辣妹咆哮砸店、掃落商品 警趕抵管束強制送醫

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

以AI彰顯儲能價值 提供台灣能源轉型穩定力量

聯合新聞網／ 智動化
AI。示意圖／ingimage
AI。示意圖／ingimage

[作者 王岫晨]

台灣儲能需求主要源於能源轉型趨勢，以及對於電力穩定的考量。

目前，電化學儲能系統，特別是鋰電池，是台灣最常見的儲能系統。

家用儲能也可提升用戶綠能比例，並且增進電力系統的穩定度和可靠度。

台灣的儲能系統發展近年來已有顯著的進步。根據資料顯示，台灣的儲能產業商機上看2,800億元，並且在2023年已經安裝有150 MW的電池儲能系統（BESS），透過儲能系統快速調度電力，可阻擋600 MW等級的跳電事故，也說明了BESS發揮輔助電網、穩定電力的關鍵效果。

儲能系統的應用領域非常廣泛。主要功能性在於可提供快速調節電能，並進行能量轉移或儲存再生能源輸出之電能，提供給台電進行調度、用戶端負載與再生能源發電設施間之實、虛功率調節，並降低電網於尖峰用電時期之供電量。

台灣儲能技術

儲能技術依據能源的利用方式分類，主要有機械、電化學、化學、電氣、熱或混合系統類型。再根據其形成和組成材料，將系統分為各種類型。台灣在儲能系統方面的需求主要源於能源轉型的趨勢，以及對於電力供應穩定性的考量。以下是台灣在儲能系統方面的需求和應用的一些重要觀點：

目前，電化學儲能系統，特別是鋰電池，是台灣最常見的儲能系統。這類系統的反應時間快，能有效地平衡電網的供需差異，並且可以在再生能源（如太陽能和風能）產生大量電力時儲存電能，並在需要時釋放。

面對未來對於電力的需求，現階段台灣已經開始建設大型的儲能系統，這些系統主要用於穩定電網，防止大規模停電等事故。例如，2023年時，台灣已經安裝有150 MW的電池儲能系統（BESS），這些系統在電力輸出能力瞬間下降640 MW的情況下，可以透過快速調度電力，阻擋600 MW等級的跳電事故。

另外，隨著電動車市場的發展，家用充電和儲能的需求也在增加。家用儲能系統可以提升用戶綠能自發自用的比例，並且在大電網供電品質不佳的區域，可以大大增進電力系統的穩定度和可靠度。

隨著能源供應走向多元化、區域化的趨勢，傳統中央電網逐步轉變為區域微電網和智慧微電網。在這種情況下，儲能系統可以作為微電網的一部分，提供穩定的電力供應。

電池儲能系統三大設計挑戰

接著來看一下在儲能市場中不可或缺的再生能源儲能系統。德州儀器的技術文獻指出，太陽能與風電將再生能源引進電網，但供應面和需求面上的不平衡狀態，卻對充分利用這類能源造成重大限制。雖然太陽能在中午相當充足，但此時的需求卻不夠高，因此消費者需對每瓦特電量支付較多費用。

適用於公共事業規模、住家以及商業與工業情境的儲能系統（ESS）應用，在白天可從如太陽能與風等再生來源取得能源，並在需求或電網電價偏高時輸送所儲存的這類能源。ESS 可儲存能源以供在尖峰時段使用，因此可穩定電網並降低能源費用。

德州儀器也指出，電池儲能系統（BESS）是最受歡迎的 ESS 類型之一，而與該系統相關的設計挑戰包括安全使用；準確監控電池電壓、溫度與電流；以及在電池芯與電池組之間具備強大的平衡功能。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.6月(第103期)智動化Smart Auto雜誌

2024.6月(第103期)儲能系統 補強電網
2024.6月(第103期)儲能系統 補強電網

延伸閱讀

富威電力、三商餐飲送件 企業申請上市再添兩檔

致命15秒整間工廠陷火海 一文看懂「南韓最嚴重的化學工廠慘劇」肇因

幼兒受困特斯拉車內！但電池沒電打不開車門

太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

相關新聞

無線通訊藉ICT軟體商整合

面對近年來碳有價時代、人工智慧（AI）浪潮來襲，企業正積極尋求導入AIoT應用加值。尤其是當今5G滲透率已達瓶頸，專頻專網成為兵家必爭之地，台灣製造業更應該結合利用既有ICT優勢。

次世代工業通訊協定串連OT+IT

面對當前工業製造數位轉型階段，陸續融入了資通訊（ICT）科技和人工智慧（AI）的應用和發展，以即時並充份利用大數據加值。促使各家設備製造、FA自動化系統整合商紛紛尋求新一代工業通訊標準，包含TSN、umati也應運而生，並透過合縱連橫加速落地。

以AI彰顯儲能價值 提供台灣能源轉型穩定力量

台灣儲能需求主要源於能源轉型趨勢，以及對於電力穩定的考量。 目前，電化學儲能系統，特別是鋰電池，是台灣最常見的儲能系統。 家用儲能也可提升用戶綠能比例，並且增進電力系統的穩定度和可靠度。

減碳政策先鋪路 全球一起攻儲能

顧名思義，所謂的儲能就是指把能量以某種形式存儲起來，在需要時再釋放出來使用的過程。而儲能的目的主要是為了提高能源利用效率、平衡供需、穩定電網、以及促進再生能源的發展。 儲能的形式有非常多種，所採用的技術也相當多元，包括機械能、電化學能、電磁能、熱能、化學能等。不同的儲能技術各有優缺點，適用於不同的應用場景。例如，抽蓄水力發電適合大規模、長時間儲能，而電池儲能則適用於快速響應、靈活調度，也是目前主流的儲能形式。

德系大廠導入AI服務先行

歷經2023年工具機產業寒冬，由於通膨遲遲未消，美元延後降息，導致台灣廠商仍然面對分別來自日、韓與中國大陸等對手的競爭加劇，未來勢必要透過軟體、智慧化服務等創新商業模式為產品加值，包含德系控制器或傳動元件等零組件大廠也延續工業4.0優勢，先行導入應用人工智慧（AI）先行。

智慧充電樁百花齊放

回顧2021年全球電動車浪潮初起，曾訪問南部工具機大老對於此占終端消費市場比重達40%以上的汽車產業看法，只換來冷冷的一句：「連充電樁都還沒著落，談何電動車發展！」但電動車產業在經歷疫情與全球競逐淨零碳排目標下已逐漸成熟，包含充電樁等客製化、模組化終端產品甚至由下而上，驅動製造業加速轉型升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。