減碳政策先鋪路 全球一起攻儲能

[作者 木言]

顧名思義，所謂的儲能就是指把能量以某種形式存儲起來，在需要時再釋放出來使用的過程。而儲能的目的主要是為了提高能源利用效率、平衡供需、穩定電網、以及促進再生能源的發展。

儲能的形式有非常多種，所採用的技術也相當多元，包括機械能、電化學能、電磁能、熱能、化學能等。不同的儲能技術各有優缺點，適用於不同的應用場景。例如，抽蓄水力發電適合大規模、長時間儲能，而電池儲能則適用於快速響應、靈活調度，也是目前主流的儲能形式。

儲能市場大躍進 新興地區成亮點

隨著能源轉型和再生能源的發展，儲能的重要性也更受到重視。根據市場研究單位Precedence Research 的報告指出，全球儲能市場將呈現穩定成長的態勢，市場規模將從2022年的 447 億美元，一路成長至2032年的1679億美元，複合年增長率為 14.20%。意味著儲能市場存在著龐大的成長潛力。

該報告強調，儲能市場成長的主要驅動因素可以歸結成四點，包含再生能源整合需求增加、政府政策支持、技術進步與成本下降、以及對電網彈性與可靠度的需求提升。

在再生能源整合方面， 隨著全球對再生能源（如太陽能和風能）的採用不斷增加，對儲能解決方案的需求也隨之增加，以平衡間歇性發電並確保電網穩定性；至於政府政策，則是各國政府紛紛轉向支持儲能技術的發展和部署，以實現其減排目標並提高能源安全。

另一方面，也由於儲能技術不斷進步，讓其成本不斷下降，對更廣泛的應用更具吸引力，包括住宅、商業和工業部門等。再者，由於氣候變遷的因素，極端天氣事件和自然災害的頻率和強度不斷增加，強化人們提高電網彈性和可靠性的意識，並促成儲能系統的採用度提升。

至於各個區域發展上，Precedence Research 指出，新興市場將會是主要的成長地區，包含 亞太地區、拉丁美洲和非洲等，這些新興市場的儲能需求預計將大幅成長，並為服務與方案供應商帶來機會。

歐美日領頭走 政策加持放利多

歐盟

也由於綠能與再生能源趨勢的崛起，能源儲存也是目前各國的重要政策。歐盟是全球推動能源轉型的領導地區，並大力支持儲能技術發展與應用。歐洲儲能政策主要目的是支持和促進儲能技術的發展和應用，以實現其能源轉型願景，即提高可再生能源比例、減少碳排放、增強能源安全和提升電網靈活性。

具體的政策包含：歐盟清潔能源一攬子計劃（Clean Energy Package），該計劃為儲能設定了明確的目標，並提出了促進儲能發展的政策措施，例如簡化許可程序、消除市場准入障礙、提供財政激勵等；歐盟能源系統整合戰略（Energy System Integration Strategy），則是強調儲能在實現能源系統整合和靈活性方面的關鍵作用。此外， 許多歐洲國家也制定了自己的儲能政策，以支持本國儲能產業發展和應用，例如德國的儲能補貼計劃、英國的智能系統和靈活性計劃等。

美國

至於美國，儲能政策則是在聯邦和各州來落實，旨在加速儲能技術的發展和應用，同樣也是以實現能源轉型、提升電網可靠性和降低碳排放為目標。以聯邦政府為例，即推動《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act；IRA），是美國近年來最重要的氣候和能源法案，為儲能提供了大量的稅收抵免和其他激勵措施，包括投資稅收抵免（ITC）、生產稅收抵免（PTC）等。

另外，也推動能源部儲能大挑戰（Energy Storage Grand Challenge），這是一項由能源部發起的計劃，旨在加速下一代儲能技術的研發、商業化和部署，目標是到2030年將儲能系統的成本降低90%。

日本

日本的儲能政策主要圍繞實現碳中和、提升能源安全、促進可再生能源發展保障電網穩定等四個面向。尤其是日本政府已提出2050年實現碳中和的目標，而儲能是作為實現這一目標的關鍵技術之一，因此受到高度重視。例如2022年3月內閣通過《能源使用合理化法》修正案，擴大儲能系統的建設，特別是電網級大型儲能。2023年通過《GX推進法》修正案，加快去碳化進程，推動綠色轉型。

而為了刺激儲能產業的發展，日本也祭出了多項的財政激勵，包含提供補助金，提升企業與家庭安裝儲能系統的意願，同時也降低初始投資成本。另外也訂定稅收優惠，對儲能系統相關設備和投資給予稅收優惠，提高投資回報率。

此外，日本也對於市場的機制進行大量的鬆綁，包含放寬容量市場，允許儲能系統參與容量市場，通過提供備用容量獲得收益；鼓勵儲能系統參與調頻、調壓等輔助服務市場，提供電網穩定性支持。更重要的，則是許儲能系統參與電力交易市場，通過低買高賣獲取利潤。

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