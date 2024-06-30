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德系大廠導入AI服務先行

聯合新聞網／ 智動化
圖二 : 由igus開發低成本機器人技術、智慧保養和基於AI線上工具igusGO 應用程式，可在數秒鐘內顯示起重機的優化潛力，讓客戶應用為永續的工業 4.0 做好準備。（source：igus GmbH）
圖二 : 由igus開發低成本機器人技術、智慧保養和基於AI線上工具igusGO 應用程式，可在數秒鐘內顯示起重機的優化潛力，讓客戶應用為永續的工業 4.0 做好準備。（source：igus GmbH）

[作者 陳念舜]

歷經2023年工具機產業寒冬，由於通膨遲遲未消，美元延後降息，導致台灣廠商仍然面對分別來自日、韓與中國大陸等對手的競爭加劇，未來勢必要透過軟體、智慧化服務等創新商業模式為產品加值，包含德系控制器或傳動元件等零組件大廠也延續工業4.0優勢，先行導入應用人工智慧（AI）先行。

為迎接全球未來產業永續變革、快速變動的國際產業環境，包含目前數位分身（Digital twins）機器學習、生成式AI等創新技術，正在徹底改變企業製造產品和優化流程的方式，不僅從售前選擇合適的零件開始，AI就簡化了設計、製造、現場生產人員的工作；還可用於售後維修營運、客服及教育訓練等。

惟因售後服務較不涉生產安全和機密且數位資料相對完整，方便導入AI大語言模型（LLM）演算而先行；還有業者可從打造數位分身開始，內化為智慧機械的感測器、同規共軌和產業共通規範，來提升資料交換效率、減縮人員學習時間，避免容易加工出錯而浪費材料、增添不必要的耗能和排碳，德商則延續自追求工業4.0目標以來，扮演數位轉型的領頭羊角色。

igus智慧工程塑膠 加速永續工業4.0轉型

動態工程塑膠專家（motion plastics）igus便在今年四月舉行的漢諾威自動化工業展上，展示該公司旗下一款基於AI的應用程式igusGO，強調係利用AI演算法來識別物體，並推薦能提升可靠性和降低成本的igus產品，於數秒鐘內向設計工程師展現該如何使用igus的免潤滑動態工程塑膠零組件，並針對應用產品優化的潛力。

目前igusGO大腦中已有超過580種不同的應用，且數量與日俱增，涵括從咖啡機、起重機到飛機，同時快速瀏覽不斷擴長的產品系列。舉挖土機客戶的設計師為例，如今已毋須翻閱產品目錄、打電話或寫電子郵件，只需拍攝一張應用照片，igusGO就能推薦由高動態工程塑膠製造的重負載軸承。

同時展現igus基於AI的智慧工程塑膠和科隆智慧的線上工具，包括配備智慧感測器的拖鏈系統、耐彎曲電纜、線性滑軌及自潤軸承、魚眼軸承和轉盤軸承等，可利用感測器、評估模組和軟體，實現動態產品即時狀態監測、使用壽命計算，確定產品的最佳保養時間。進而連接到各種網路和物聯網，整合到預測性保養概念中，避免因工廠意外停機而造成昂貴損失；且強調必須在產品的生命週期結束時更換零件而不過早，才能真正為永續發展帶來助益。

2024.6月(第103期)儲能系統 補強電網
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如今，igus還在不斷開發智慧工程塑膠服務，以應對當前勞力短缺等挑戰。例如經由superwise的數位化服務，現在只需少數人員透過中央控制台，即可隨時監控自身應用。另透過智慧連結應用、產品和感測器資料，以及選用物聯網實現全面的「塑膠智慧」，讓客戶能自動收到即時的保養通知、報價、預警或精進技術建議；進而協助沒有時間監控自身應用的企業，一旦有事需要處理時由igus主動聯繫。

igus拖鏈系統執行長Michael Blass指出：「在面臨多重危機的時代，經過superwise將智慧塑膠的現代感測器技術與全方位的數位創新服務相結合，會對企業競爭力發揮前所未有的決定性影響。讓沒有深厚專業知識且預算較低的中小型公司也能從預測性保養等趨勢中受益，這是我們的重要使命。」

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