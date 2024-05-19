[作者 陳念舜]

回顧2021年全球電動車浪潮初起，曾訪問南部工具機大老對於此占終端消費市場比重達40%以上的汽車產業看法，只換來冷冷的一句：「連充電樁都還沒著落，談何電動車發展！」但電動車產業在經歷疫情與全球競逐淨零碳排目標下已逐漸成熟，包含充電樁等客製化、模組化終端產品甚至由下而上，驅動製造業加速轉型升級。

如今隨著全球淨零碳排及運具電動化政策驅動市場需求快速成長，各國陸續宣告禁售燃油車時程，引發電動車產業供應鏈成型，依《經濟學人智庫》報告預估，2024年全球電動車銷量年比可望成長21%，將連帶提升充電站與充電樁設備等基礎設施配套成長。

為了支持電動車普及，紛紛設定不同充電樁設定目標。包括歐盟要求公共充電站須實現2025年100萬槍、2030年300萬槍目標，其中每60km須設置一座充電站，並陸續達到2025年≧400kW，150kW充電槍≧1支；2030年≧600kW，150kW充電槍≧2支目標。

美國也為此補助各州共設立2030年50萬具公共充電站，至少每50英哩設置1座要求至少4支≧150kW的CCS充電槍。但要求外殼製造和組裝在地化、2024年55%內部元件須在美製造，促成許多充電樁製造廠商開始採行併購策略。

工研院產科國際所研究經理黃雅琪指出，因此競爭將加劇產業整併風潮持續進行，包含充電樁業者必須配合充電營運商（CPO）需求客製化、模組化產品，至今市場上已少見充電樁標準品，甚至可望推動上游充電樁模組及電動車製造業轉型升級。

歐美充電樁規格一統 激增產業鏈整合商機

其中為了讓更多駕駛人轉開電動車，勢必要有便利的充電基礎設施，雖然尚未等到美國汽車工程師學會（SAE）審核通過特斯拉的「北美充電標準」（NACS）成為北美電動車產業的公眾標準，但是特斯拉（Tesla）超充大聯盟仍持續擴大規模，繼通用、福特和Rivian等美系車廠之後，瑞典車廠Volvo也成為率先導入NACS的歐系車廠，為充電樁商機再添柴火。

後者決議自2025年起在美國、加拿大和墨西哥三國的Volvo電動車，將配備NACS的充電接口，避開了拜登政府所主導的「組合充電系統」（CCS）標準；其他採行CCS的車主，也能從今年上半年開始採用變壓/轉接器，就能同樣使用NACS/CCS的網路充電。

由美國政府資助「國家再生能源實驗室」（NREL）研究指出，全美在2030年前將設置由120萬個公共充電站組成的電動車充電網絡，其中包括100萬個Level 2充電站，並將所有NACS和其他類型充電站都包含在內。消息一出，不單台達電、光寶科等大廠，貿聯-KY等特斯拉受惠族群摩拳擦掌，就連非特斯拉陣營也蓄勢待發。

台達電永續長暨發言人周志宏認為，「這絕對是長多」，因為餅會愈做愈大，儘管短期會帶來什麼衝擊，目前仍需要再觀察，但周志宏強調，中間的過渡期「絕對不會是很久的事」。貿聯-KY董事長梁華哲雖看好市場把餅做大效益，但他也強調，充電樁是個充滿競爭的市場，要求量大，勢必得在價格上做退讓，「未來充電樁毛利要有大幅成長，會是一個挑戰」。

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