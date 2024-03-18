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工具機2024年迎風向前

聯合新聞網／ 智動化
圖一：根據機械公會（TAMI）最新整理今年元月海關統計機械業出口統計數據顯示
圖一：根據機械公會（TAMI）最新整理今年元月海關統計機械業出口統計數據顯示

[作者 陳念舜]

雖然2024年元月台灣整體機械業出口，總算由負轉正。但工具機仍在前3大機種中維持負成長，未來還要慎防各國大選後加劇地緣政治衝突。惟若能趁機強化與終端客戶連結，導入「設備即服務（EaaS）」等模式來深化數位轉型，可望化危機為轉機。

根據機械公會（TAMI）最新整理今年元月海關統計機械業出口統計數據顯示，其中出口值排名前3大機種，依序為：檢量測設備4.12億美元，較上年成長33.8%、占比16.8%；電子設備3.71億美元，較上年成長23.7%、占比15.1%。唯有工具機1.94億美元，較上年同期減少18.2%、占比7.9%，即除了受到傳統汽車業持續萎縮與地緣政治衝突因素影響，加上日幣貶值衝擊外銷訂單，尚未擺脫谷底。

另依台灣工具機暨零組件公會（TMBA）指出，由於地緣政治、中國大陸經濟低迷及各主要國家帶頭升息抗通膨等變數，使得全球製造業短期需求尚未有起色，此亦反應在各工具機主要生產國的出口表現。包括依日本工具機工業會（JMTBA）最新公布統計，同期日本工具機訂單金額約1,109億日圓，較去年同月減少14.1%。但考量工具機剛性需求的特性，以及各國積極因應淨零碳趨勢，將繼續影響市場對工具機的消費需求。

唯有工具機1.94億美元，較上年同期減少18.2%，尚未擺脫谷底。（source：TAMI）

聚焦人文關懷與社會責任 藉ESG強化供應鏈韌性

然而，即使面臨兩岸ECFA早收清單優惠可能不再，台灣工具機今年元月出口大陸（含香港）金額0.59億美元、年增54.8%，仍是出口最大市場；至於年初至今，屢傳出銷往土耳其的機種若被轉售至俄羅斯，恐違反美方出口禁令的工具機出口值則僅餘0.18億美元、年減34.4%，在單一地區占比9.4%，卻仍僅次於大陸（含香港）30.6%、美國17.3%。

加上2024年適逢多國政府改選，環保、貿易與科技戰再起將更為壁壘分明，更加深供應鏈瓶頸。就連台灣傳統產業聚落也無法倖免，勢必要加入在地採購、分散供應鏈佈局，同時滿足企業在社會責任（S，Social）領域，對永續與人文關懷要求。

精進品質及環保意識 迎合製造業減碳浪潮

且自2025年開始，台灣出口導向的製造業將陸續面對國內外碳費/稅壓力、2030年能源效率倍增等要求的關鍵技術和產品。工具機產業也積極投入環保意識（E，Environmental）領域，追求符合ISO14064（碳盤查）/14067（碳足跡）/14955-1（能源效率設計）等標準；進而探討在工具機OEM裝配與End user加工製程階段，如何持續精進品質與公司營運治理（G，governance）能力。

TMBA也居中扮演積極輔導及媒合角色，避免產業過度重覆投資，而分別新增3大委員會：

1.E.委員會：針對6大機種推動產業類別原則PCR、工具機節能標章評鑑制度；

2.S.委員會：從事友善環境、人才培育、產學合作等活動；

3.G.委員會：透過聚落推動產業鏈韌性評級、機械安全風險評估等，提升產品品質與責任。

身兼TMBA理事長的永進機械董事長陳伯佳指出「目前工具機產業務必要投入數位轉型，運用數位科技改變企業價值，創新服務模式；同時透過綠色轉型，打造多元綠能，實現淨零碳排目標。」將既有產品從三軸升級多軸複合機種、加入AI、自動化軟體整合服務等，掌握多元化技術，從而快速回應市場變局挑戰，解決客戶在製造業前端每日生產都會遇到的痛點。

進一步瞭解各產業不同應用需求，並形成產品、技術發展的轉捩點。目前業界正分別導入電動車—多工切削加工中心機、複合式加工機台、自動化、智慧化生產單機；航太—五軸加工中心機、複材專用五軸高速龍門、立式車銑複合機；半導體—超音波加工機、臥式加工中心、高精度立式加工中心；新能源—龍門車銑複合機、大型立式車床等需求機種。

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2024.3月(第100期)工具機深化數位轉型
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傳動元件消庫存擴散布局

面對近年來國內外政經情勢快速演變，導致全球供應鏈明顯產生變化，被譽為「工業之母」的機械業，則是展現國力所在。其中傳動元件不僅因為應用範圍最廣泛，常在產業景氣波動時首當其衝；加上其分別安裝於機台、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時代蒐集終端關鍵數據資料的利器。

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2023年12月工具機出口金額僅約2.09億美元，已連續11個月呈現負成長，陸續傳出工具機廠關廠或放無薪假的消息，許多業者咬牙苦等春燕。雖然機械設備產業1月出口值以美元或新台幣計價已終止先前的連17黑，但工具機出口值仍呈負成長，尚未脫離谷底。

AI賦能智慧製造轉型

台灣中小規模的傳產製造、機械設備業，早在2010年開始，陸續推行製造服務化、工業4.0、數位轉型等，已習慣蒐集累積製程中/後段鑑別監控，乃至於售後維運服務的巨量數據資料，形成生產履歷；未來應逐步建構數位分身，預先於實地量產前模擬加工，藉以提升良率，並減少因廢品而增加排碳。

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