產用氫能追求慎始善終

[作者 陳念舜]

為了加速迎接在2050年淨零碳排的終極目標，「氫」已儼然成終極潔淨能源之一。既可直接導入終端，協助工業、運輸載具脫碳；同時推進發電及碳捕捉技術發展，於起始端產出灰、綠、藍氫，並通過液/固態等載體儲存輸送，以逐步完整實現氫經濟。

由於「氫（H2）」本身既不含碳，加上燃燒時熱值高，能源轉換效率也不差，常被視為「終極潔淨能源」，早在1970年的能源危機便誕生出「氫經濟（Hydrogen Economy）」一詞，最後卻因成本居高不下而失利。如今則受惠於國際淨零碳排浪潮、俄烏戰火之後，確實加速催生了許多既有或創新的氫能計畫，甚至弭平了灰氫與綠氫之間存在已久的價差。對比戰前灰氫的成本約落於1~2美元/kg，預計綠氫最快可在2030年跌破每公斤2美元，在再生能源豐沛的地區，甚至可能降至1美元/kg。

依國際能源署（IEA）預估到了2050年，氫能將占全球能源使用比重的13%，全球氫供應量將上看每年5.3億噸，對照2020年僅8,700萬噸的成長潛力巨大；預估未來10年，全球氫能源投資將超過3,000億美元，不僅是地球永續的關鍵，更關乎各國與產業競爭力。

截至2023年9月，全球已有42國及地區發布國家等級氫能策略，台灣也在2021年宣布將氫能列為2050年淨零碳排路徑圖的12項戰略之一，並陸續發布相關法規與不同潔淨程度的認定標準，分別導入發電、運輸、工業等場域，被看好可普及應用於新能源車的低碳動力來源，以及鋼鐵及石化、電力工業的低碳燃料和原料。

圖一 : Alice可搭載1-2名飛行員及9名乘客(source：Eviation Aircraft)

迎接氫能新經濟 工研院推發展藍圖

為協助產業迎接即將到來的「氫能新經濟」，工研院2022年也發表「2050氫應用發展技術藍圖」，涵蓋台灣在未來30年於氫氣供應、發電應用、工業應用、載具應用，及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。

建議可在台灣西岸分別設立北、中、南三大主要氫應用園區，包括：利用北部既有電廠改以專燒氫、氨氣發電；中部配合離岸風電，規劃生產綠氫與儲能，以及南部既有石化鋼鐵聚落投入藍/藍綠氫應用，規劃重工業減碳園區。

在低碳發電方面，台灣將發展混燒與專燒氫氨氣的燃氣與燃煤發電，逐步取代以往燃燒化石燃料的發電機組，以降低電力碳排；在低碳工業領域，鋼鐵、石化產業可使用氫氣治金、鋼化聯產及使用藍綠氫以降低製程碳排，並將半導體製程產生的大量餘氫回收、純化再利用；低碳交通方面，則聚焦高載重、長途運輸、高運轉率的大客車與貨車，將以氫燃料發電動力。另為配合氫氨供需情境，也將規畫建設氫氨輸儲基礎設施，包括接收站、儲槽、管線、加氫站等，以完備低碳氫能應用。