下一站，台灣電動車供應鏈何去何從？

[作者 季平]

台灣經濟部正著手推動電動車整車自主生產能量相關補助計畫，預估汽車整車與零組件等相關產業可望成為台灣下一個「新興兆元產業」。對於台灣供應鏈來說，不論是傳統車用或電動車用零件，現階段都是絕佳的進入時機。

全球正往「2050淨零排放」的目標前進，電動車產業也蓬勃發展，帶動四大創新趨勢：車聯網、自動駕駛、共享汽車經濟及各式電動車。台灣雖有資通訊(ICT)與半導體等技術加持，真要切入群雄割據的電動車領域，除了加入或仿效鴻海集團主導的MIH平台，或者抱團結盟再造電動車生態系，也可以選擇直搗Tier1地盤或強攻全球利基市場的方式，搶占一席之地。

急超車 傳統車廠切進快車道競速

全球汽車大廠及供應鏈在電動車取代燃油車的新陳代謝中快速重組，預計2035年電動車產值可達6兆美元規模。資誠聯合會計師事務所科技產業研究中心主任鄭雯隆在指出，汽車市場大步邁向電動化，光是2017年至2022年間，全球燃油車已經從9千萬降至6千萬輛，預估2023年燃油車銷售比將低於50%，而全球主要車廠在2040年前將陸續終止生產燃油車，預估2035年的電動車比重將達90%。

IDC報告指出，2022年全球電動車市場約達1,100萬輛的規模，整體市場滲透率達14%。以全球電動車主要市場分布來看，中國市占達63.6%，歐洲24%，美國9.2%，其他地區合計達3.2%。其中，中國車廠受惠於廣大的汽車內需市場、相對低的生產製造成本，加上政府補貼政策加持，近年快速崛起，光是2022年的電動車市場規模近700萬輛，滲透率達31.3%。從全球車廠市占率來看，2022年電動車市占前三大廠依序為比亞迪(BYD)、特斯拉 (Tesla) 及上汽通用五菱，三者合計市占率達36.11%。

為搶占市場大餅，不少傳統車廠積極轉進電動車領域，Audi、VW、BMW等歐洲車廠早已搶先布局新一代關鍵技術，Ford、GM等美國車廠及Toyota等日系車廠也加快電動車發展進程。比方BMW開發新一代電動車專用平台Neue Klasse，電動車產線導入AI以提高生產效率；Audi提出2026年起新車款皆為BEV。

美國自2021年宣示，2030年電動車新車占比以50%為目標，Ford於2021年即宣布投入300億美元發展電動車，訂定2040年全球BEV銷量占比達100%的目標。日韓各大廠也加速切入電動車市場，如Toyota宣布，2026年將推出10款電動車，年銷量鎖定150萬輛；Hyundai整合集團資源，建立電動車開發專用平台，希望在2030年推出31款電動車，年銷量鎖定364萬輛。

王者爭鋒Round-1:比亞迪與特斯拉的戰爭

雖然歐美日韓及中國車廠的競逐互有領先，但現階段全球電動車競逐已出現「非T即C」的局面，T指的是特斯拉(Tesla)，C指的是中國車。CleanTechnica數據顯示，2023年5月全球電動車銷量達105.7萬輛，熱銷車款之最是特斯拉的Model Y，而中國的比亞迪(BYD)則是憑藉車型多樣的優勢穩坐銷量王寶座。

比亞迪不僅在中國新能源車市場表現亮眼，也積極拓展海外市場，今年5月的巴塞隆納國際車展中，比亞迪首次展示海豚和海豹兩款全新車型，兩款小型電動車（EV）也引進尼泊爾及哥倫比亞地區，「DOLPHIN（海豚）」則於9月20日在日本首賣。

比亞迪宣布2022年3月起停止燃油整車生產後即專注於BEV及PHEV業務，2022年有6款（海豚HB BEV、元Plus Atto-3 BEV、秦Plus DM-i PHEV、漢BEV及漢PHEV)電動車進入全球前10大熱銷電動車款，車廠排名則是從2021年的第三名躍升為2022年第一名。特斯拉的BEV銷售量則大幅領先其他車廠，占2022年全球BEV總銷量的17%，其中，Model Y的銷量逾77萬輛，2022年全球前10大熱銷電動車款由特斯拉拿下第一（Model Y）及第三名（Model 3）。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.10月(第96期)電動車乘A.B.C造浪智動化Smart Auto雜誌】