實現電動車齒輪精密加工

[作者 陳念舜]

因應近年來國內外製造業受到後疫時期歐、美市場高通膨與匯率因素影響，以及中國大陸經濟復甦力道不佳波及，導致如金屬加工、設備業，以及馬達、減速機齒輪等關鍵零組件發展不如預期，勢必要跨足新興產業領域，並符合淨零碳排趨勢以維持國際競爭力。

當全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，加上產業鏈持續庫存調整，根據經濟部最新統計2023年Q2台灣製造業產值約為4兆2,116億元，較上年同季減少19.57%，已連續3季負成長。

在傳產製造業方面，因為市場消費動能疲軟、產業鏈持續去化下游過高庫存，業者必須安排產線維修或調降產能因應淡季，導致化學材料及肥料業產值3,834億元、基本金屬業產值3,802億元，分別年減35.99%及27.36%；機械設備業亦因客戶投資轉趨保守，產值年減16.59%，而達到2,206億元。

惟汽車及其零件業，則受惠於車用晶片和零組件供應穩定，產品價格高於去年同季而增加產值；加上多款新車上市刺激買氣，產值高達1,270億元，年增10.70%，已連續4季正成長。展望未來全球經濟，持續受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不利因素續存，恐抑制台灣製造業生產表現，需密切關注並妥為因應。

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