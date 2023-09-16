五大策略 提升企業物聯網競爭力

[作者 蘇翰揚]

2023年的物聯網技術將為所有垂直產業的組織增加價值，從製造（工廠）到零售（倉庫）和運輸（汽車），同樣根據IoT Analytics調查，2023 年對300名物聯網者的調查，到2023年，87%企業開展的物聯網專案的成效達到或超乎預期。

根據調查指出，企業在物聯網的支出在2022年達到2,010億美元，遠低於過去許多研究機構的預測，原因在於，雖然轉型的浪潮依舊持續，但產業前景不明與局勢混沌某部分而言也縮減技術投資。

在投資物聯網的企業中，採用者將在未來五年專注於建立物聯網軟體生態、開發物聯網應用程式，以及導入人工智慧；而到2027年，預計47%的物聯網應用程式將具備人工智慧要素，提升軟硬體設備的整合程度與效益，而物聯網供應商在開展企業策略時將關注五大重點：生態系統、解決方案、人工智慧視覺、併購活動、開放標準。

根據IoT Analytics於2023年1月的物聯網市場調查，物聯網企業支出從2018年的不到1,000億美元成長到2022年的2,010億美元；相較之下，該數字大約佔2022年全球IT市場的5%，該機構指出，2023年至2027年物聯網市場仍預計每年成長19%，到2027年支出將達到4,830億美元。

整體而言，2022年全球活躍的物聯網連接數量成長18%，高達144億個物聯網端點，到 2023年，全球連接的物聯網設備數量將再成長16%，達到167億個，雖然預計 2023年的成長將略低於2022年，但物聯網設備連接數量預計將在未來幾年持續提升。

物聯網為垂直領域增加價值

從應用端來看，2023年的物聯網技術將為所有垂直產業的組織增加價值，從製造（工廠）到零售（倉庫）和運輸（汽車），同樣根據IoT Analytics調查，2023 年對300名物聯網者的調查，到2023年，87%企業開展的物聯網專案的成效達到或超乎預期，

該調查將在即將發布的物聯網分析報告中發布，一些企業，例如Walmart、Tesla和赫伯羅特，已經連接數百萬計的聯網物聯網設備，並希望更複雜的軟體工具進行擴展，透過軟體結合感測器來建立新的商業模式，將製造轉為服務化，看中軟體能夠以指數成長的優勢來建立企業競爭力。

此外，從產業領域來看，醫療保健是物聯網技術巨大的潛在應用場，到2023年，物聯網的醫療設備市場價值將達到2,670億美元，最大的改變者之一是使用可穿戴設備和家用感測器，使醫療保健專業人員能夠在醫院或醫生手術室之外監控患者的狀況。這使得全天候醫療照護，同時為需要立即和直接護理的患者釋放人力資源。

到2023年，產業內將出現更多「虛擬醫院病房」的概念，借助感測器和遠程醫療，醫生和護士將在自己家中監督對患者的監測和治療。從國家別來看，過去幾年，中國是新物聯網設備連接的主要使用國家，僅中國的活躍物聯網連接數量在 2022年就超過20億。

然而，隨著一系列國際關係的挑戰正在降低該國物聯網使用速度，例如中美貿易緊張局勢再度升級導致的技術供應短缺。2022年10月，美國對中國實施出口禁令，對半導體與資通訊產業造成巨大影響，許多晶片業者正在將其設施遷出中國，例如英飛凌、台積電、AMAT和ASML等一些企業已宣布將部分生產基地轉移出中國，無疑為物聯網成長市場投下不小變數。

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