聚焦超越人類自動化、人機協作、數位革新

[作者 陳念舜]

面臨當前全球市場供應鏈重組和消費者需求急劇變化，以及在少子高齡化社會中，新世代勞工對於工作的價值觀改變等挑戰。日商歐姆龍公司（OMRON）也從製造業現場支援台灣廠商趁勢導入碳中和、數位化等先進生產技術，以對應最終的ESG永續社會發展需求。

近年來歐姆龍（OMRON）除了持續支援全球製造業現場的生產技術演進之外，也積極推廣獨家推出的「i-Automation」跨域自動化解決方案，既專注於投入發展工廠內設置高度在10m以下的邊緣運算（Edge computing）終端領域。整合從基層感測器等輸入元件（Input）、設備控制器（Logic），直到伺服馬達/變頻器等輸出元件（Output）、工業機器人（Robot）和安全元件（Safety），合併簡稱為「ILOR+S」系列的20萬種產品、模組和獨有先進控制技術，持續關注製造課題並開發大量解決應用提案，發揮歐姆龍在台灣領先其他歐美日系FA品牌大廠的優勢。

透過推動i-Automation解決方案持續演進，也是歐姆龍為了協助克服現今製造業與社會同時面臨「資本生產率與彈性生產」、「經濟與環境效益合理性」、「技術進化與培養熟練人力」、「勞動生產率和人性尊嚴平衡」等4大領域亟待平衡的難題，並將之畫分為推廣自動化應用領域的3大創新路徑：

1.「超越人類的自動化」，除了確實可解決台灣社會現今面臨缺工及能源控管需求，歐姆龍還能藉此整合人工智慧（AI）、5G等先進技術，進一步提升OT+IT資產價值。

例如搭配歐姆龍屬於影像類產品的自動光學檢測裝置（AOI），完成出貨前品檢或製程中產線高速監測程序之後，再經過AI判斷是否為良品（Go/No Go）。另與NTT、NOKIA等網通服務與設備廠商在日本5G領域合作，讓歐姆龍的自動導引搬運車（AGV）或自主移動機器人（AMR）於廠內移動更順暢，未來也不排除朝向AI+5G整合應用邁進。

2.「人與機械高度協調」，則已可見歐姆龍於創新人機協作技術的最新進展，促成機器人與人類在同一場域工作，且足以滿足電動車/半導體等不同產業領域的工安及資安標準。

3.「數位製造革新」，則是在前述兩者目標之上，再利用歐姆龍獨有的傳感控制技術（Sensing & Control）技術為基礎，加速實現「數位分身（Digital twins）」目標。

歐姆龍同時支援如EtherCAT、OPC-UA等開放式通訊協定，或與系統整合商（SI）合作納入旗下20萬種產品；並透過該公司「i-BELT」平台，提供完整售後維運及教育訓練服務而有效解決問題，以符合彈性生產需求。現有整合4組工作站應用範例，即是採取自由組裝成為活動式流水線概念。

即使在2019~2022年因COVID-19疫情肆虐，跨國商務活動中斷期間，也有客戶曾洽詢台灣歐姆龍公司，當設備裝機或發生異常時，該如何經過「零接觸」手段即時對應解決？歐姆龍即為此推出內建機台模擬動作（3D-Simulation）功能，以協助客戶縮減設備裝機和保養維修時程。

且強調歐姆龍同樣重視物聯網（IoT）功能，可在客戶現場通訊環境允許下，協助業者透過OT+IT、RT技術自辦公室或遠端監測現場人機動態資訊，展現設備可視化及遠距監控、維運能力。以及為了符合碳中和願景，而在全系列產品皆內建監控電流功能，用以節約能耗；即使減少不必要的設備數量，也可提升稼動率又不失產能，並符合如半導體設備SEMI等不同產業領域的資安標準。

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