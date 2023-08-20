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聚焦超越人類自動化、人機協作、數位革新

聯合新聞網／ 智動化
圖1 : 歐姆龍最新推出NX5控制器，已提升資料傳輸能力為上一代型號的4倍；且經由同步收集所有EtherCAT I/O資料，足以因應高容量通訊需求。（source：OMRON）
圖1 : 歐姆龍最新推出NX5控制器，已提升資料傳輸能力為上一代型號的4倍；且經由同步收集所有EtherCAT I/O資料，足以因應高容量通訊需求。（source：OMRON）

[作者 陳念舜]

面臨當前全球市場供應鏈重組和消費者需求急劇變化，以及在少子高齡化社會中，新世代勞工對於工作的價值觀改變等挑戰。日商歐姆龍公司（OMRON）也從製造業現場支援台灣廠商趁勢導入碳中和、數位化等先進生產技術，以對應最終的ESG永續社會發展需求。

近年來歐姆龍（OMRON）除了持續支援全球製造業現場的生產技術演進之外，也積極推廣獨家推出的「i-Automation」跨域自動化解決方案，既專注於投入發展工廠內設置高度在10m以下的邊緣運算（Edge computing）終端領域。整合從基層感測器等輸入元件（Input）、設備控制器（Logic），直到伺服馬達/變頻器等輸出元件（Output）、工業機器人（Robot）和安全元件（Safety），合併簡稱為「ILOR+S」系列的20萬種產品、模組和獨有先進控制技術，持續關注製造課題並開發大量解決應用提案，發揮歐姆龍在台灣領先其他歐美日系FA品牌大廠的優勢。

透過推動i-Automation解決方案持續演進，也是歐姆龍為了協助克服現今製造業與社會同時面臨「資本生產率與彈性生產」、「經濟與環境效益合理性」、「技術進化與培養熟練人力」、「勞動生產率和人性尊嚴平衡」等4大領域亟待平衡的難題，並將之畫分為推廣自動化應用領域的3大創新路徑：

1.「超越人類的自動化」，除了確實可解決台灣社會現今面臨缺工及能源控管需求，歐姆龍還能藉此整合人工智慧（AI）、5G等先進技術，進一步提升OT+IT資產價值。

例如搭配歐姆龍屬於影像類產品的自動光學檢測裝置（AOI），完成出貨前品檢或製程中產線高速監測程序之後，再經過AI判斷是否為良品（Go/No Go）。另與NTT、NOKIA等網通服務與設備廠商在日本5G領域合作，讓歐姆龍的自動導引搬運車（AGV）或自主移動機器人（AMR）於廠內移動更順暢，未來也不排除朝向AI+5G整合應用邁進。

2.「人與機械高度協調」，則已可見歐姆龍於創新人機協作技術的最新進展，促成機器人與人類在同一場域工作，且足以滿足電動車/半導體等不同產業領域的工安及資安標準。

3.「數位製造革新」，則是在前述兩者目標之上，再利用歐姆龍獨有的傳感控制技術（Sensing & Control）技術為基礎，加速實現「數位分身（Digital twins）」目標。

歐姆龍同時支援如EtherCAT、OPC-UA等開放式通訊協定，或與系統整合商（SI）合作納入旗下20萬種產品；並透過該公司「i-BELT」平台，提供完整售後維運及教育訓練服務而有效解決問題，以符合彈性生產需求。現有整合4組工作站應用範例，即是採取自由組裝成為活動式流水線概念。

即使在2019~2022年因COVID-19疫情肆虐，跨國商務活動中斷期間，也有客戶曾洽詢台灣歐姆龍公司，當設備裝機或發生異常時，該如何經過「零接觸」手段即時對應解決？歐姆龍即為此推出內建機台模擬動作（3D-Simulation）功能，以協助客戶縮減設備裝機和保養維修時程。

且強調歐姆龍同樣重視物聯網（IoT）功能，可在客戶現場通訊環境允許下，協助業者透過OT+IT、RT技術自辦公室或遠端監測現場人機動態資訊，展現設備可視化及遠距監控、維運能力。以及為了符合碳中和願景，而在全系列產品皆內建監控電流功能，用以節約能耗；即使減少不必要的設備數量，也可提升稼動率又不失產能，並符合如半導體設備SEMI等不同產業領域的資安標準。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.8月(第94期)智動化Smart Auto雜誌

2023.8月(第94期)綠製造
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德系控制器滿足產業高效數位化需求

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台製控制器深耕產業專用領域

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PLC穩固智能化之路

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傳動元件競逐新能源市場

因應當前數位化與智慧化生產的熱潮，看似不起眼的傳動元件也成為製造業邁向生產設備數位化的關鍵第一步，同時連結終端感測器、人工智慧連網（AIoT）平台，進而導入先進排程系統，後續衍生出來工業4.0生態系，協助企業實踐低碳數位轉型。

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