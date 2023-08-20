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德系控制器滿足產業高效數位化需求

聯合新聞網／ 智動化
圖1 : 2023年正式回歸實體形式的台北國際工具機展（TIMTOS 2023），又有整機廠積極導入歐日系品牌控制器，進一步協助上下游產業鏈跨越減碳門檻。（攝影：陳念舜）
圖1 : 2023年正式回歸實體形式的台北國際工具機展（TIMTOS 2023），又有整機廠積極導入歐日系品牌控制器，進一步協助上下游產業鏈跨越減碳門檻。（攝影：陳念舜）

[作者 陳念舜]

歷經COVID-19疫情之後，台灣工具機產業除了延續數位轉型腳步，以協助自身與終端加工業克服由來已久的缺工挑戰之外；未來還須同時維持產品在面對國內外節能低碳壓力下的競爭力，CNC數控系統將是關鍵，近年來也可見到諸多工具機大廠採用德系品牌。

延續自疫情過後的數位轉型腳步，台灣工具機產業在2022年聯合舉行的TIMTOS x TMTS期間，便有整機廠開始展現與歐日系CNC數控系統廠商在數位分身（Digital twins）硬軟體技術上合作的成果。並在今（2023）年正式回歸實體形式的台北國際工具機展（TIMTOS 2023），面臨國內外碳稅/費壓力更逼近一年之際，導入德系品牌控制器，進一步擴散其成熟應用，以協助上下游產業鏈加速跨越減碳門檻。

如今包括加工性能、二氧化碳足跡、數位化等，都是現今工具機產業裡OEM設備製造廠商（Maker）與終端加工使用者（End User）之間共同的熱門話題，希望其生產的機器能在最短時間內，移除更多材料的高效生產；同時利用最低閒置時間，達到更高的機械利用率及加工品質，於高度自動化量產的首件階段就能產出最佳結果。

如曾服務的某跨國手工具大廠，即因為廠內產品種類多元，從扳手到螺絲起子組合等品項多達上千種。但就在全球訂單蜂擁而至的背後，也凸顯廠內生產製造長久以來的痼疾。除了面臨生產排程與製造現場進度落差之外，也飽受成品品質不穩定、設備資訊不透明，難以即時排解狀況等棘手問題困擾。

聯達則可扮演金屬加工業設備管理專家的角色，先透過設備聯網、透明即時圖像看板及系統應用功能，搭建產線與辦公室之間資訊流橋梁，暢通雙方的溝通管道，以串起接單到生產的關鍵第一步。接著利用工單系統提高工單即時性，以因應突發需求與減少人為操作疏失；導入品質管理系統，以完整記錄生產履歷並維護品質；再經由工藝管理系統，讓老師父的工藝得以數位化、標準化，並將經驗完整保留。使得管理單位可快速掌握產線機台與生產資訊，真正落實了從看得到、管得了到做更好，「可視可控如期如質」的智慧製造目標。

此外，面對全球在供應鏈追求低碳轉型甚至到淨零碳排，新代在硬體成本、物料控管、能源浪費等方向上也都做足了低碳轉型的功夫。包括在客戶導入聯達自動化產線之後，只須一條網路線與中控系統相連，硬體之間不須配線交握，就可以有效節省硬體成本；且相對於傳統人力上下料流程，自動化導入省去了圖紙、報工等紙本作業，也減少人為上下料可能的失誤而造成的材料浪費；且自動化產線因此不必外移，將大幅減少供應鏈距離的運輸成本對於環境的衝擊。

目前聯達的解決方案也搭配了智慧工單系統，可依據當前設備運行狀態調整工單順序，降低不必要的待機時間產生的能源浪費；最後藉由將能源可視化及在中控室撈取各設備耗能資訊，去監控一整天的加工效率，進而調整加工策略、生產排程決策，監控能耗、提升效率，將有效達到能源控管的目標。

今年將在台北國際自動化展再度扮演「金屬加工業的設備管理專家」，展出3大主題包含：工廠自動化、智慧化、雷射加工等完整解決方案。其中於「機床取放ROBOT CELL-模組化彈性自動單元中控平台」將鎖定工具機在金屬加工廠中的取放工件、物料應用，整合了機器人、台車、比對式量測站、生產履歷及雲端串接功能，以Robot Cell中控平台為核心，對上能將資料上雲，對下可整合控制多個設備。

有效解決了傳統多站點工序製程又多變化的工具機取放產線情境，普遍都只能列為高度客製化的專案，投入開發成本超過百萬新台幣且耗時1年以上，同時以其產品協助客戶使用設備更節能、減少碳足跡。聯達推出的ROBOT CELL方案，則能有效解決過往痛點，針對不同情境提供客製平台並取得設備資訊，可用來控制跨品牌多台設備的軟體平台，有效降低系統整合門檻，協助中小型製造企業跨過工業4.0的門檻，克服近年來招工難、用工貴、培訓長等依賴人力的危機。

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德系控制器滿足產業高效數位化需求

歷經COVID-19疫情之後，台灣工具機產業除了延續數位轉型腳步，以協助自身與終端加工業克服由來已久的缺工挑戰之外；未來還須同時維持產品在面對國內外節能低碳壓力下的競爭力，CNC數控系統將是關鍵，近年來也可見到諸多工具機大廠採用德系品牌。

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