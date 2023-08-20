台製控制器深耕產業專用領域

[作者 陳念舜]

回顧2023年初因疫情初步解封，造就供應鏈瓶頸之際，台灣工具機產業固然也難免遭遇CNC數控系統中的控制器、驅動器晶片，乃至於伺服馬達等關鍵零組件缺料等困境。惟若從台製控制器廠商的視角來看，此或也是能藉掌握應用趨勢，突破歐日品牌壟斷的契機。

近幾年來台灣工具機產業連續面對智慧自動化、工業物聯網（IIoT）、工業4.0等智慧製造浪潮來襲才剛站穩腳步，緊接著又迎來美中、俄烏等地緣政治衝突與疫情，造成全球供應鏈重組而發生缺料及缺工等危機，其中CNC數控系統更是素來擁有「機械工業之母」稱譽的工具機大腦，但在台灣則長期受日、德大廠掌控，甚至被譏為「無頭產業」，更不利於自主掌握核心數據應用，以提升工具機的附加價值。

所幸在經濟部技術處持續推動投入關鍵零組件自主化的努力下，近年來台製CNC控制器也逐漸獲得工具機產業的認同擴大採用，全球市占率大幅提升至10%~15%，強化了台灣工具機產業在供應鏈重組時代的韌性。更是未來支援上下游產業開創低碳節能與智慧製造等多元應用價值不可或缺的關鍵角色，進而持續研發高階多軸機種所需專用軟硬體等模組和解決方案，打造更完整的供應鏈體系。

新代與聯達兄弟同心 供應智造單元模組化方案

新代集團也基於近年來產業環境變動迅速，包括5G、IIoT、機器人及人工智慧（AI）、雲端、雷射加工等智慧元素影響，已經深刻地改變了智慧製造的面貌，而在2018年成立了子公司聯達智能與合作夥伴正鉑雷射，採取與以往不同的營運模式。並對照智慧製造的3大層面，分別支援：（1）單機智慧化，提供新代CNC數控系統和視覺感測器，使機器運行更為精準、智慧，甚至可連網上雲；（2）單元智慧，以聯達機器人連結周邊工站、料倉來取代人力；（3）整線智慧化，利用SymFactory管理所有設備，並提供上法庭準備程序。

新代科技公司總經理蔡尤鏗表示，該公司在國際供應鏈瓶頸時期，也無可迴避市場萎縮與削價競爭，此時唯有擴大原先在金屬加工業使用的CNC數控系統本業的應用領域，希望能藉此彎道超車，進而增加營收，增添中小企業轉型升級的能量，更容易說服客戶。

且有別於過去新代主要為台灣工具機、機器人等OEM設備製造廠商提供控制器解決方案，聯達更專注於製造業聆聽終端客戶的需求，進而整合了旗下機器人智慧單元和智慧工廠等周邊生態系廠商資源，擴充自動化解決方案完整性，經過兄弟公司齊心協力，為設備業和製造業打造一站購足服務，貫徹成為客戶「最值得信任的智慧製造夥伴」理念！

為了支援產品跨域加值應用，新代從過去主要聚焦於增加感測器達到預防檢知、參數調整單機智慧化，直到結合機器人單元自動化；近年來再透過整合設備、資訊流及數據串接，建構更彈性、更靈活的智慧生產數位方案，適用於少量多樣、混線生產的生產模式。

聯達則屬於系統整合平台，可與不同系統整合商夥伴合作，並利用開放式通訊協定的特色，擅長將客戶想要的SaaS軟體打包導入地端工廠，符合許多製造業客戶不願聯網上雲，恐不利資安的生態；同時可形成機器人智慧單元，逐步取代工廠人力，在金屬加工業應用不僅止於單臂上下料，還可囊括品檢、故障排除等，直到與生管系統連結的完整解決方案。

另因應當今新能源、電動車、航太、智慧製造等新興高階市場蓬勃發展，帶動工具機、金屬加工業紛紛朝向更高附加價值的產品與服務邁進，新代也參與其中，相信在市場變動快速挑戰同時也充滿機會，並樂觀看待工具機產業能助力電動車、航太等精密金屬加工市場發展。

包括以其強化控制器本質，打造更高速高精的智慧CNC控制器為核心，導入高階、複合型工具機應用，打造車銑/銑車複合等機台控制器，透過單一設備完成複雜工序，確保生產的精度與品質；進而加入智慧化應用，搭載了各式感測器、工業物聯網功能而減少異常損失，優化設備加工效果及可控狀態，打造更智慧、開放和彈性應用，帶給機台更多附加價值。

目前新代已有客戶搭配的CNC工具機已成功切入中國大陸新能源車產業，並在2022年見到成效之後，鎖定未來5~10年搶先布局智慧製造，將面向市場趨勢而開發可滿足中高階、車銑與銑車複合機種與智慧聯網等方案，打造更智慧、更開放以及更彈性的應用。

同時推出專為金屬加工廠打造的模組化方案「聯達生產雲SynFactroy」，讓業者導入智慧製造就像堆積木一樣簡單，可針對不同工廠生產類型與數位化程度，分別透過Robot Cell、機台聯網整合周邊系統循序漸進導入單元智慧化元素或蒐集數據可視化，為每座工廠量身打造多元化智慧工廠解決方案。

讓機台快速聯網、上傳資料，整合關鍵生產數據產出的車間管理看板，透過各功能模組提供不同對象所需Raw Data；並搭配正鉑雷射智能打標機，產出生產履歷，針對產品追蹤管控。目前也鎖定手工具、扣件、水五金、自行車及汽機車零配件等重點產業耕耘，協助升級智慧製造，皆各有代表性客戶的成功案例。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.8月(第94期)智動化Smart Auto雜誌】