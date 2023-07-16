PLC穩固智能化之路

[作者 陳念舜]

面對後疫時代及全球供應鏈重組趨勢，導致製造業在營運上越發受到外在環境快速變化的考驗，產品庫存或產能過剩的問題接踵而來，也順勢催化產業須加強數位轉型的進程，首先要讓工廠數據可視化，接著才是導入AIoT智慧化，並搭配PLC兼顧彈性與高穩定度。

基於現今製造業應用領域廣泛，對於加工產品的品質、產量、價值越來越高，更加深人力與物料的雙重挑戰，終端加工廠商邁向工業4.0階段為了能預診系統故障，在加工尚未發生不良品或導致整機損壞前，即能優先排除問題。因此透過在機台上安裝多樣感測器，並搭配各種邊緣（Edge）人工智慧（AI）演算法、模型，以有效監測作動效能；進而上傳雲端（Cloud）示警或快速規劃保修程序、避免意外停機，從而提升機械設備總體效率（OEE）的高精密與高穩定性，實踐節能低碳目標。

惟當OEM機械設備製造商在投入研發、提升設備性能的同時，也必須透過數位化強化內部營運，創造競爭優勢。透過MEMS感測器直接蒐集、分析資料的好處固然方便，也不必大幅更改機構，並避開PLC控制器的系統封閉性或保護裝置，整體成本低於通過PC-based架構控制器讀取運作資料。

但缺點卻存在資安風險較高、不穩定；以及企業開始面臨大量資料的撈取、篩選、標記、分析過於複雜等課題。且因為系統運作中有太多非結構式資料，恐無法透過原始資料瞭解系統性能，或是成本過高；以及某些設備發生問題前近乎沒有徵狀，必須透過一些特殊演算法、長期監測以取得系統平常運作曲線，建立正常值/非正常值的邊界。

大部份傳產製造業者也無力建置大量運算能力的機房，現今PLC相較於搭配PC-Based控制器的運動控制軸卡、閘道器等，性能早已相差無幾且更為穩定、可靠。此時即可透過AI模組將感測器的資訊篩選後再上傳雲端，或利用Edge AI判斷系統的失效模式，執行預防性維護。

台達首要透過可視化 打造新一代智能工廠

目前台達旗下工業自動化的產品布局，即可由下而上概分為最底層的系統設備、感測儀表/控制器PLC、網路通訊、製造管理、資料分析/系統優化等，皆由自主研發製造；再經過各廠區、產線率先導入自家設備自動化、製造生產管理平台，藉以即時蒐集生產資訊，實現更完善的人機料法環管理。

其秉持簡單化/合理化智慧製造為基礎，選用標準化、模組化零組件，提高台達軟韌硬體的管理效率，確保所有功能可被重覆利用，避免過度開發。最後在製程中納入「數位分身（Digital twin）」的數位化、虛擬化概念，利用設備連網蒐集到數位化製程資訊，再經虛擬整合建模來模擬最佳化參數，減少錯誤設計，以及對於硬體環境依賴和建構成本；同時透過系統間自動交換Raw Data資料奠定分析基礎、加速邁向智能化，以利後續實現自動化及製程優化目的。

台達進一步指出，現今工業物聯網應由需求價值驅動，要從自動化轉型資訊化過程中的關鍵是IT+OT有效融合硬體、系統、文化3元素的數位轉型趨勢不可擋，已有越來越多實體組成物物相連的網路系統，並透過數位化在虛擬化網路空間進行管理和監控。

其中的「系統」則依序包括底層的IIoT平台/邊緣運算；中層製造執行系統、品質管理系統、設備工程系統、倉庫物流系統；直到上層的探索式資料分析、可視化、警報系統。在工業物聯網的OT端，將更著重資訊即時性，才能及時示警、告知事故；進而執行長期狀態監測、預診故障，以便讓OT人員提前解決與維護。至於在IT端執行的品質、物流管控及接單生產資訊，也必須與OT端緊密融合，找出最佳自動化平台來整合資訊，落實數位轉型的智慧製造，使之供應鏈能即時回應對策。

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