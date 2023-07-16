智慧傳動元件導入數位創新科技

[作者 陳念舜]

近幾年受惠於電動（自行）車、協作輕型機器人等創新自動化應用蓬勃發展，間接驅動傳動元件的需求快速成長，主要製造大廠也分別透過跨域整合或是透過數位科技平台，降低成本，希望能在下一波藍海市場搶奪先機。

其中齒輪應用相當廣泛，所有會動的東西，就有齒輪，中國大陸則是全球最大的齒輪市場。齒輪大廠鈞興機電國際公司身為世界一級品牌的高端產品主要供應商，從一開始就參與共同設計開發，或自主研發產品、再授權客戶應用，也因此生產基地位於珠海的鈞興，非華語系客戶就高達9成。

惟進一步分析鈞興2022年營運概況，包括電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機等營收比重依序為75.44%、12.31%、6.65%、3.14%，並受惠於集團持續深化工業機器人齒輪，產品銷售規模增加，挹注整體營運表現。

鈞興機電財務長張朝文表示，目前該公司主力產品涵蓋傘齒輪、圓柱齒輪、粉末冶金齒輪、精密五金件及齒輪箱等，因為基於客製化生產型態，每年約有2~3成營收來自新產品；既有產品生命週期約5年，營收占比將會逐年下降。

自從2014年鈞興再次轉型，正式投入研發諧波減速機、工業機器人及新能源車高精密齒輪研磨的高階產品及上市銷售以來，由於減速器的技術難度及進入門檻相當高，過去都由日本及德國大廠寡占。鈞興自有專利諧波減速器，則強調具備小型、輕量、高剛性、耐超載等優異性能，不僅接單穩健，成長力道高於公司整體平均。

還憑藉積極開拓新領域、高利基市場、客製差異化產品等業務銷售契機，推動諧波減速機導入新能源車、工業機器人、電動自行車（E-Bike）中置馬達等產品，包括於四大家族掌握的全球機器人市場，已切入日本安川（YASKAWA）機器人供應鏈。

進而成功開發20多個系列、200餘款諧波減速器，並陸續通過工業機器人領域高階客戶品牌的樣品測試，在2017年更拿到大陸「廣東省工業機器人用核心部件諧波減速器工程技術研究中心」及「珠海市機器人諧波減速器工程技術研究開發中心」證照，主要供貨大陸和日本生產機器人客戶，於智慧製造產業的SCARA、6軸和協作機器人中成熟應用，並持續朝向全球最具競爭力的齒輪傳動應用及高端智慧產品核心零件製造商目標邁進。

展望2023年Q2訂單能見度高，鈞興仍將抱持審慎樂觀看法，積極深化既有電動工具、園林工具、工業機器人等業務合作及新產品開發、出貨挹注；加上美系客戶拉貨動能已逐步攀升，又不斷擴大全球業務接單表現，將帶動整體訂單需求增溫，促升整體產能稼動率站穩一定水準之上。

另因應鈞興全球化業務布局，持續提升旗下越南廠產能，並已達規模生產效益。除了有效滿足國際品牌大廠供應鏈生產據點分散需求，更創造集團開拓東南亞地區客戶業務契機，有助於增添整體營運動能。

圖2 : 鈞興憑藉積極開拓新領域、高利基市場、客製差異化產品等業務銷售契機，推動諧波減速機導入新能源車、工業機器人等產品，已切入日本安川（YASKAWA）機器人供應鏈。（source：khgears.com）

igus透過應用程式和元宇宙 低成本簡化開發協作機器人

此外，基於漢諾威工業展向來是業界最新發展的重要聚集地，德商動態工程塑膠專家igus日前再度以「enjoyneering」為主題舉行線上發表會，展現正徹底改變工業生產和銷售模式的igus最新技術，同時直播帶貨igus今年多款數位新品。

台灣易格斯公司總經理林廣耀表示，igus今年共推出190項動態工程塑膠產品，與一系列數位工具及易於使用並降低成本的產品和服務。透過這次直播現場和虛擬方式體驗，向客戶展示其部份最新技術和創新應用範例，關注可持續發展、自主化、穩定的供應鏈和創新的數位服務等主題。讓人們輕鬆獲得適合的運動工程塑膠產品，並在此過程中獲得樂趣，同時實現碳中和，減少塑膠廢料。

圖3 : 透過igus創新數位工具iguversum中虛擬配置 ReBeL，並進行遠端控制只是眾多選項之一，未來還將使igus機器人產業的客戶更容易導入使用低成本自動化應用。（source：igus GmbH）

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