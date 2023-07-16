傳動元件競逐新能源市場

[作者 陳念舜]

因應當前數位化與智慧化生產的熱潮，看似不起眼的傳動元件也成為製造業邁向生產設備數位化的關鍵第一步，同時連結終端感測器、人工智慧連網（AIoT）平台，進而導入先進排程系統，後續衍生出來工業4.0生態系，協助企業實踐低碳數位轉型。

尤其近幾年來因後疫時代對於半導體、航太、工具機、電動車及新能源儲能等終端產業變化，以及各地設備供應鏈重組升級，藉以滿足新一代數位轉型趨勢發展，間接引發傳動元件需求快速成長，促使國內外傳動元件製造大廠陸續跨域，投入研製模組化、智慧化產品，甚至已導入先進規劃排程系統（Advanced Planning and Scheduling；APS），而提高產品利潤。

依工研院產科國際所回顧近10年來台灣傳動元件產業產值穩定成長，出口占比約70%上下，且已逐步踏入海外中高階產品市場。即使2019~2022年接連遭遇美中貿易戰、COVID-19疫情肆虐，以及美、歐補貼吸引企業回流政策，影響全球製造業版圖分佈，導致台廠面臨德、日系大廠競爭，仍很快因應區域供應鏈重組趨勢，在下游及終端產業積極投入數位轉型，掌握資本支出擴大的契機而調整，為傳動元件產值成長迎來了新一波高峰。

目前傳動元件廠商除了不斷提升產品品質與服務之外，可否具備系統整合等附加功能，也是客戶採購的考量因素。雖然大部份台廠現仍欠缺如歐、日、中國大陸等地業者，具備豐富完整的下游終端產業，不利於營造產品研發或試驗場域條件。卻也因為擁有全球少見的零組件加工產業聚落，不必如國外大廠從原材料鋼品生產、加工、表面處理直到成品一條龍包辦，甚至於模組化到系統開發的商業模式，皆相當耗費人力與成本，導致終端售價水漲船高。

適逢當今國內外終端加工、OEM設備製造業者，均已開始對外尋求CP值更佳的傳動元件與系統，台灣廠商則陸續透過系統智能化，在產品開發或使用的過程中導入AIoT平台等先進科技，來降低產品研製的學習曲線。

傳動元件深化終端應用 滿足不同產銷生態需求

其中線性滑軌/滾珠螺桿在台灣發展歷程較為長久且成熟，至今產值位居前三名，生產水準與產品品質上有口皆碑，在高階市場上可與日本、德國、瑞士、美國等大廠分庭抗禮，並已陸續投入工具機、機器人、半導體/面板等自動化運搬設備，以及電動車/新能源、儲能等新興應用領域，各家廠商的主要差異在於客製化及系統整合程度，未來傳動元件將勢必朝向高速、高精度、低能耗及新應用領域為主。

又依產品屬性而有不同產能調配，占比較高的線性滑軌可依各種不同規格，分別提供各國航太、新能源產業（電動車/儲能）電池等基礎建設所迫切需要的大型尺寸，或是自動化應用的中小規格產品，增加庫存以備後端加工出貨，交期約在3~4個月，產能利用率優於滾珠螺桿；後者的客製化程度高、庫存少，交期則可短至2.5~3個月。即使目前景氣不如前2年熱絡，並未預設庫存天數目標，但包括鋼材、機電系統仍須配合交期提前備貨。

如全球傳動公司以生產滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動系統元件，及單軸機器人等產品為主，根據最新發佈今（2023）年Q1合併營收達7.36億元，年減6.17%，主力產品便分別來自於滾珠螺桿65%、線性滑軌26%貢獻；銷售區域占比，則依序為中國大陸69%、台灣14%、亞洲9%及歐美地區8%。

全球傳動表示，雖然目前大陸經濟回溫速度未如預期強勁，但在工具機及自動化設備下行期即將進入尾聲，以及新能源產業需求反而持續成長下，該公司已幾乎切入所有知名品牌電動車鋰電池及磷酸鋰鐵、氫能燃料電池生產設備和零組件的供應鏈等，來自動力/儲能電池等新能源訂單持續成長，稼動率仍維持約6~7成，線軌稼動率有望持續提升；並因應在手訂單能見度約3~4個月，可望延續到Q3的需求備貨，預估Q2整體營收應可略高於Q1。

此外，基於台灣半導體業產值位居全球第二，僅次於美國；尤其是在晶圓代工市占率有全球7成以上，位居全球第一，雖已有最先進的半導體製程，卻還存在不少隱憂。包括製程設備、特用氣體、化學品、材料等關鍵資源，均須仰賴歐美日等國，不符近年來全球生產鏈重組和技術自主化趨勢。

業者唯有降低進口依存度，才能有利於保有台灣的關鍵地位優勢，也有不少台灣機械及工具機廠商便為此發揮各自專長，積極佈局半導體供應鏈。目前全球傳動除了提供現有滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件，導入台灣製造的半導體/電子設備內部使用而提升產業競爭力，並針對國內外所有市場加強拓展順勢力道及佈局。

今年經過市場及客戶使用需求評估之後，全球傳動也推出新款SFJ系列高速化靜音型滾珠螺桿，透過改換循環器，採用特殊尼龍複合材料，可減緩鋼珠滾動過程中的碰撞聲音；同時具有高穩定性、高精準度，以及提升30%移動效率、延長5%壽命等特色，將會加強在市場推廣，以有效解決客戶需求。

並伴隨著產品品質要求提高、生產效能提升與製造的快速發展，致使「智能自動化」成為不可逆潮流，必須在工業電腦、人機介面、控制器、智能感測器、機械視覺、工廠伺服器、資料中心等不同環節之間，做到彼此資訊的有效傳導。

由全球傳動和勤益科技大學共同主辦的第七屆「全球傳動智能自動化創意實作競賽」不只考驗選手的耐力，更要求作品的完整度。今年共有12家廠商大力支援，包含：中國砂輪、世協電機、台灣氣立、永豐齒輪、全傳智能、東佑達、東培工業、洽群機械、達明機器人、漢意科技、銓達精密及橋鋒機械，入圍隊伍皆可獲得材料補助、零組件贊助及應用諮詢等服務。

圖2 : 全球傳動今年也推出新款高速化靜音型滾珠螺桿，可減緩鋼珠滾動過程中的碰撞聲音；同時具有高穩定性、高精準度，可提升30%移動效率、延長5%壽命，解決客戶需求。（攝影：陳念舜）

同樣來自於滾珠螺桿和線性導軌產品貢獻主要營收的銀泰科技，則在今年Q1屬於客製品居多的滾珠螺桿，產能利用率已逐漸提升；線性導軌產能利用率持平，仍以消化庫存為主。同時積極布局亞洲區域，尤其是印度新興市場。至於大陸市場的半導體和電動車需求仍處低迷，只有太陽能產業受惠於國家補助，加上在淨零碳排議題上獲得重視，所以銀泰產品在太陽能應用領域也大幅提升。

目前銀泰推出的高速滾珠螺桿產品，適用於高速、高精度等高性能機械設備應用市場，且因為Dm-n值提升，而抑制螺桿振動及降低噪音；同時透過最佳化迴流路徑與元件銜接設計，分別提升螺桿流暢度、穩定性。

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