HMI與PLC－將智慧工廠帶向新境界

[作者 盧傑瑞]

人機介面（HMI）和可程式化邏輯控制器（PLC）是現代工業自動化系統中最重要的兩個組件。這些技術使生產設備能夠相互通信，從而可以對複雜的生產過程提高效率自動化的控制。

人機介面（HMI）和可程式化邏輯控制器（PLC）是現代工業自動化系統中最重要的兩個組件。這些技術使生產設備能夠相互通信，從而可以對複雜的生產過程提高效率自動化的控制。

HMI和PLC為各種工業過程的自動化提供全面的解決方案，確保可靠的運行，並可即時監控。HMI是一種允許人類以安全有效的方式與生產設備進行通信和互動的介面；而PLC則是基於運算的系統平台，提供生產設備的操作控制，達到更加高效和可靠，以及安全性。

然而，在許多情況下，內建有PLC架構的HMI通常是首選，因為它可以提供更複雜的應用程序所需的更高程度的控制和自動化。透過PLC更可以讓HMI發揮最佳功能。然而，在某些情況下，HMI還是可以獨立於PLC使用，因為它被設計為即使沒有PLC的支援下也可以執行某些任務。

對於生產設備來說，HMI是非常有用的工具，可應用於手動控制設備或即時監視各項數據，但卻又無需依賴PLC架構。例如，如果操作員需要對生產設備進行數據的存取，而卻又不希望透過複雜的程式架構，那麼 HMI應該是相當理想的解決方案。

智慧工廠HMI三大趨勢

隨著元宇宙主題的發酵，在製造智慧工廠引入AI、物聯網、數位分身、AR/VR等技術後，人機介面（HMI）智慧化的步伐越來越快。其中，高彈性、可視性和可靠性將是其發展的三大趨勢。

HMI在目前的技術領域已經變得越來越重要，因為它們允許用戶同時有效地監視和控制多台生產設備的作業，提供了作業人員與設備之間架起了一座寶貴的溝通橋樑。更進一步的，還可用於數據收集、可視化和分析。

在許多IIoT裝置中採用的是前面提到的SQL。這種關係型數據庫管理系統是免費，且開放原始碼，並可以得到來自各界廣泛的技術支援。它也很安全，因此可以安全地整合到控制器HMI和平板電腦中。這樣做的好處是IT人員的存取會比依賴各種控制替代方案更容易實現。無論系統採用Raspberry Pi等基本控制還是複雜的基於PC的物聯網數據庫介面（通常需要額外的硬體和軟體），情況都是如此（圖1）。

而基礎設施、平台和軟體即時服務（包括了IaaS、PaaS和SaaS），或雲端服務也廣泛採用支援多管齊下的IIoT設計方法。其中包括阿里雲端、騰訊雲端、谷歌雲端、IBM雲端和 Oracle雲端。然而，目前在包括美國的大多數市場，目前兩個領先的機器自動化公共雲端服務提供商是Amazon Web Services和Microsoft Azure。

此類雲端平台服務主要支援數據庫的使用（例如Amazon簡單儲存服務或 S3儲存站，和 Amazon DynamoDB 託管數據庫服務等產品）、在線上和本地應用，以及按需計算能力。與後者相關的是AWS Lambda服務，它允許 Python、Node.js、Java 和 C#等程式語言在該伺服器上運作。而扮演操作的主角-HMI則是讓終端用戶能夠充分利用這些IIoT功能。

藉由HMI來進行更便利的雲端存取

目前的主流趨勢是越來越多地用戶，開始採用供應商預先規劃的雲端服務入口。而這些入口（為工程師提供了一種開始使用IIoT的簡單方法）是與用戶的控制器和HMI觸控螢幕連接的線上服務機制。就像是工程師可以根據需求來制定HMI螢幕和功能區，並使用從雲端入口管理的規則引擎來配置HMI電子郵件通知，或是允許對元件進行遠端軟體更新，和遠端查看元件的網路視覺化。這些功能不勝枚舉。

事實上，SQL也可以與一些控制器HMI搭配使用，以方便監控和分析。例如，將這種HMI連接到MySQL資料庫，可以在靈活和可高可靠度的資料庫中收集、組織和儲存資料，以方便存取和業務最佳化操作。

一些供應商的設計軟體也可幫助工程師利用AI HMI使用MySQL，並將資料放在Excel試算表中進行：

● 在HMI螢幕上顯示資訊

● 將資料和事件日誌同步到本地網路的遠端MySQL伺服器上

● 在伺服器上管理這些資料

● 使用MySQL和MS Excel來收集、分析和回應資料，以做出更明智的決定和最佳化作業。

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