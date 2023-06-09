食品包裝機導入AIoT應用

[作者 陳念舜]

過去台灣傳產食品機械業向來被認為能達到自動化階段已是頂峰，而難以企及智慧化、工業4.0高度。但近年來先受益數位轉型趨勢興起，吸引國內外關鍵零組件大廠投入整合服務；後續又有淨零碳排、循環經濟蔚為風潮，可望由下而上趁勢轉型升級。

現今無論是在歐盟生產或進口的食品機械CE認證標準，係指從食品原料加工成食品或半成品過程中，可能應用到的機械設備和裝置，又可分為食品加工、包裝機械兩大類。但近年來基於食品加工、包裝機械也逐漸走向系統整合及整廠輸出（Turnkey）解決方案道路，客製化程度高反而增加導入國內外關鍵技術意願，可望成為實踐人工智慧物聯網（AIoT）的重要示範場域。

Beckhoff運用AI建構彈性產線及OEM設備

其中德商倍福自動化公司（Beckhoff）自從約5年前在台設立分公司以來，並搭配過去15年來建構的完整代理經銷體系，引進更多德國原廠解決方案。包括PC/PLC-based編程、HMI蒐集資料與量測，甚至可透過ADS通訊協定連線Linux或機器人/AGV的ROS操作系統溝通資訊；並利用IPC的優勢，直接在HMI呈現Web畫面，或經過AR/VR裝置、iPhone/iPad遠端操控，適用於較長的連續製程產線。

倍福自動化公司業務經理邱俊憲表示，即使在2021~2022年面臨全球供應鏈瓶頸，Beckhoff不僅仍可維持正常出貨速度；還能利用EtherCAT通訊協定的開放特性，針對OEM設備、終端加工（End user）業者，彈性調配不同品牌的新舊零組件或產線，以強化管控供應鏈韌性。

尤其近年來也有許多Beckhoff客戶逐漸從銷售單機轉型為SI，搭配周邊視覺、能源、溫控及量測、HMI等零配件組成整廠輸出解決方案（Turnkey Solution）。邱俊憲認為：「雖然串聯起來必然可用，但因為不同品牌的PLC、HMI、AOI、IPC都有各家不同軟硬體，整合起來曠日廢時，亦恐延遲系統交握時的傳訊時間，不符現今設備要求高速、高精和響應效率的趨勢。」

隨著近年來北部地區市場需求和業績不斷成長， Beckhoff也因此新設桃園辦公室，方便業務和工程師就近支援，提供包含人工智慧（AI）、自動光學檢測（AOI）、工業機器人等，再分別搭配所屬系統整合商（SI），讓服務更為彈性，以滿足現今越來越多客戶逐漸從銷售單機轉型為SI，對於Turnkey Solution的硬/軟體、系統整合需求。

「自疫後崛起的遠端服務管理需求，工業電腦（IPC）甚至比起傳統PLC更方便內建硬軟體監控管理，得以即時掌握設備、I/O運行狀態、溫度、負荷，甚至是調校維運。」邱俊憲表示，由於Beckhoff控制器屬於PC-Based架構，方便導入NVIDIA的GPU，非傳統PLC能及，並利用自家開發的Soft PLC軟體最新版本TwinCAT 3，囊括了所有工業4.0科技所需功能。

尤其是在當前設備廠商面臨缺工困境時，有限的人力更無法負荷組成專責團隊，學習Turnkey Solution裡大量待整合的品牌PC/PLC、AOI等設備硬軟體和零配件。如今則只要學會使用TwinCAT 3即可，也符合長遠規劃減少人力需求。

甚至最終能使用人工智慧（AI）的機器學習技術（Machine Learning）模型演算，來找出最佳化運行條件，不僅止於傳統僅輸入運動參數來得到零組件選型建議，還能藉此提高能源效率，不必全程都全速（功率）衝刺，還能同步達到定位目標及時間，估計可省電15~20%及提升良率。在完成部署前最耗時的導入生產流程、製程來訓練模型階段，Beckhoff也會有專責團隊協助OEM設備/終端使用客戶，成為OEM設備廠商對外競爭優勢，已有中國大陸客戶用於泡麵包裝生產線，利用TwinCAT 3機器學習技術執行即時可靠的智慧化檢測。

「在過程中也不斷協助台廠，加速通過歐盟、清真等在工業等級之上的食安驗證，不僅要求生產線上整機、零組件等，皆須通過歐盟CE認證。」邱俊憲說，為了符合食品、飲料和製藥行業以及包裝技術中的應用，對於潔淨生產的嚴格要求，Beckhoff提供一系列IP69K等級的一體化不鏽鋼材質的硬體解決方案。

其中包括：控制面板、I/O模組與驅動器、伺服馬達、低背隙行星式齒輪，通過附帶不鏽鋼設計連接器的EtherCAT電纜串聯，組成該公司強項的線性傳輸系統XTS與平面磁懸浮系統XPlanar等產品，都能讓食品加工及包裝業者能直接水洗、快速更換設備而防止汙染，符合食安法規的嚴格要求。

現也受到許多客戶反應，確實能藉此減少發生粉塵或滑油洩漏事故，維持在食品加工過程中的高潔淨度。同時納入周邊檢測設備，進行能源管理、環境和視覺量檢測，快速找出食品可能受污染部位；最後再通過該公司PC-based控制器，即時上傳資訊到客戶端的Server、Cloud，進行判讀和追蹤。

目前Beckhoff既可滿足所需Turnkey Solution，還可依有限的廠房空間，自由規劃採用立/臥式線性XTS模組化輸送系統的配置最佳化；進而導入XPlanar磁懸浮系統、AOI、機器人等創新概念產品，以提高設備彈性。由於透過XPlanar浮動和非接觸式運輸，避免了任何形式的磨損，不僅可直接保護食品免受污染，還顯著簡化了清潔和組裝、維護工作。

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