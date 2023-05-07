[作者 陳念舜]

進入2023年以來，不僅距離各國邁向2050年淨零碳排目標更進一步，歐洲也因為度過中止俄羅斯天然氣管道之來的首次嚴冬，將加速能源轉型。台灣身處孤島型電網，則除了不斷衝高裝置容量之外，還應該透過多元儲能解決方案、利用電力輔助服務交易平台，以克服再生能源不穩定天性。

當今各國為了競逐2050淨零碳排目標，紛紛增加再生能源發電固然重要，卻常受制其不穩定的天性使然；加上全球純電動車（PHEV）熱潮蓬勃發展、資通訊聯網裝置用電增加，與城市熱島效應導致空調電力上升等用電需求丕變，低估了為維持電力穩定，必須改造升級電網的規模與昂貴成本。

根據最近一期《經濟學人》雜誌封面上便寫著「好好擁抱鐵塔，而不是樹木（Hug pylons, not trees）」，且在內文指出，國際社會不該只是專注於提升再生能源發電的容量，與之對應的電網配套更為重要！估計電力業者為了供應「足夠所需的再生能源量能」，以及與之匹配的「輸/配電和儲能系統」成本比例應為55：45，也就是代表從今直到本世紀中葉，每年投資在電網與儲能的資金應超過1.1兆美元。

然而，依國際能源署（International Energy Agency）統計，目前全球每年在電網上支出僅約2,600億美元，不僅遠遠低於需求，以及各國對於石油和天然氣的投資，至今全球仍有約62%電力來自於化石燃料，期盼取而代之的再生能源則因間歇發電特性和所在地點偏遠，勢必要斥資布建更為強韌、龐雜的連接電網與儲能系統，造成營運商內部成本水漲船高；外部還有地方民眾對其造成生態系破壞和電磁波顧慮，使之經常成為不受歡迎的「鄰避」設施，都是目前懸而未決的難題。

近期包括台灣的苗栗縣頭份市、屏東縣獅子鄉楓林村，以及高雄市鳳山區台南市柳營區、新營區等地都陸續出現儲能廠因為過度緊鄰民宅，恐有起火、爆炸或影響水土保持等疑慮，而受到民眾強烈反對。

基於再生能源的不穩定天性，台電則自2021年攜手民間企業打造調頻備轉輔助服務系統（AFC），以儲能作為穩定電網的重要幫手。隨著國發會2022年宣佈將跟進2050年淨零碳排目標並規劃的12項關鍵戰略裡，截至2030年政府將投入近9,000億元預算，包含用於再生能源和氫能2,107億元、電網及儲能2,078億元。

且因應台灣排碳主要來自電力系統，設置的再生能源電廠則多集中在中南部地區，一旦提高其占比且大量併網之後，南電北送問題依舊存在，電力甚至會更不穩定；加上經濟部已宣告2025年再生能源發電占比僅15.7%，未達20%目標，務必同時結合儲能以確保供電平衡及提升系統韌性，而將2025年儲能設備建置目標由590MW增至1000MW。

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