工業通訊貫通智慧工廠

[作者 陳念舜]

基於現今資通訊產業持續發展，落實到工業物聯網之間的通訊裝置與協定也隨之推陳出新，不僅克服了業者過去對於無線連網，總有相對不可靠的印象。且當製造業打造智慧工廠時必須要打造更富有敏捷、彈性的生產線及設備時，同時引進新一代有/無線裝置和模組。

回顧工業4.0時代追求網實融合（Cyber-Physical System；CPS），直到目前淨零碳排時代的碳盤查，無論是基礎設備的資訊採集方法，或是設備精準回饋控制能力，都必須先踏過設備聯網技術門檻。雲端儲存及計算（Cloud storage & Computing）與工業物聯網（Industrial Internet of Things；IIoT），成為推升製造業革新的主要動力。

藉此瞭解設備可提供外部使用的通訊介面，再透過設備聽得懂的M2M語言與溝通方式，採集大量設備數據。再陸續透過人工智慧處理及分析製程、雲端儲存及運算服務等應用，完成系統決策後，迅速反應至製造現場；或者評估自身能力與需求，以制定布建計畫、購買相應的通訊裝置和零組協助。最後才能充份掌握生產資訊，提升產品良率和產線製程效率；減少人為失誤、降低製造成本，實現智慧工廠和製造的目標與效益。

近年來在經濟部工業局、精密機械研究發展中心（PMC）、63家系統整合商與多家產業公協會的共同努力下，透過推動智慧機上盒（SMB），協助中小企業順利跨出數位轉型的第一步。自2018年迄今共有17類產業、399家廠商參與，累計完成10,466台設備聯網，達成萬機聯網的里程碑，也讓台灣智慧製造邁向新一階段。

未來仍將協助企業逐步從聯網化、可視化朝向透明化、可預測及自適化等優化進程。並藉由成功的案例經驗，鼓勵目前尚未踏上數位化進程的廠商能夠加緊腳步，少花冤枉錢就可以轉型帶來創新、升級再創佳績。

浩亭新款推拉連接器 搜集大數據並建立分析能力

在有線連網部份，目前乙太網路（EtherCAT）因為成熟且較為穩定，具備實時能力佳，還確保了越來越多的連續性，得以同時傳輸更高速率的數據和電壓，正在滲透越來越多的工業應用領域現場層。現今不僅有業者開發了必要的基礎設施和相關標準，包括交換機和其他具有單對乙太網（SPE）功能的設備正處於起步階段。未來若在工廠現場需要更高的傳輸速率，基礎設施的重量和空間需求已經非常關鍵，就會變得越來越重要。

圖2 : 在有線連網部份，目前乙太網路（EtherCAT）因為成熟且較為穩定，正在滲透越來越多的工業應用領域現場層。（攝影：陳念舜）

近期由德商浩亭技術集團（Harting）推出的Mini PushPull ix Industrial推拉式連接器，則是專為10Gbit乙太網介面而打造，強調其簡單易用、更緊湊設計和堅固耐用，從感測器到控制器和工業電腦均可使用。與久經市場考驗的PushPull RJ45相比，其外殼縮短了30%。

包括在PCB上的設備接口，其密封面代表絕對可靠的傳輸性能，帶PoE/PoE+供電，即可符合IEC/PAS 61076-3-124標準；同時具備Cat.6A超六類網路佈線標準，高度防水和防塵等級的千兆乙太網介面，將是克服苛刻的工業環境和暴露在室外環境應用中，可靠數據傳輸的最佳選擇。

目前共有緊湊、堅固三種類型的插頭可以選擇，包括：臥式插頭、帶角度豎式插頭、豎直插頭，滿足乙太網和信號的應用場合，保護等級為IP 65 / IP 67；加上可用於PCB上的設備接口，通過5個THR帶屏蔽焊接腳,可提供最大的穩定性。

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