電腦輔助設計超前增效減碳

[作者 陳念舜]

經歷過去由電腦單純輔助設計、製造產品，到如今業界為了追求數位轉型，亟需CAD/CAM軟體提供大量數據及3D圖檔模型導入數位化流程，更快融入協同作業體系，串連產品設計到供應鏈規劃，藉以輔助各地不同產線及供應鏈產能變量增效，進而迎合減碳永續製造等需求。

因應現今國際供應鏈布局愈發破碎所面臨的挑戰，造成製造和供應鏈廠商，皆須不斷調整產線人員配置、採購設備，但要如何導入設計、生產線和供應鏈向來是重大難題。如今，則能透過數位化工具、平台，有效整合低碳流程，提高價值和便捷性，才能應付客戶需求快速變化，帶來產業轉型的優勢。

Autodesk台灣技術服務顧問吳添程舉塑膠射出、汽車製造、設備組裝產業為例，其中塑膠射出成型作業同屬工作流程週期較長，且接近終端End user市場。從產品概念設計開始，便經歷於漫長開/試模過程中反覆試錯、修正，直到品質合格後才上市或進入下一流程，其皆可透過數位化有效整合之後加速，成本也最低，將有助於達成ESG永續發展目標。

目前製造業在布局供應鏈中面對5大最常見挑戰，包括：新品發表、需求變化、降低成本、維持高質量及利潤、採購變更。由於設計通常伴隨著需求變化，一旦新產品問世，就會造成供應鏈變更而影響獲利，為了同時維持低成本、高質量，最終就會改變企業採購設備和人力配置等政策。

從Autodesk的角度來看，數位化整合無疑是最好解答，透過智慧設計、製造、分析驗證所產生的大量數位化模型資料，讓使用者可毫無阻礙串聯數據驅動，暢行任何平台編程、布局，得以最大限度縮短工廠規劃的停機時間，既降低供應鏈風險和成本，快速回收投資報酬ROI；又提升效率，相當於踏出數位轉型減碳的第一步，從而加速實現永續願景。

Autodesk推出IFM平台 擴大PDMC效益

Autodesk也為此推出單一完整的「整合式工廠建模（Integrated Factory Modeling；IFM）」平台，囊括從工廠內部生產線到外部供應鏈數據；且可持續和互動式操作，包含產線規劃評估、產品驗證分析等內容；進而導入專業資產管理，將所有供應鏈的數位化資料分門別類保存與管理，並即時更新資料，從而達到最佳協作成果。

當專案負責人員收到產品開發的指令之後，即可先行評估生產線、供應鏈的產能是否達標，以免若有所不足時，臨時須調整產線的工程浩大，必須尋求與專業工程師或顧問在IFM平台交換數據來討論是否該選購設備、調配人力等解決之道。

同時將每次討論結果都轉化為數位資料，如將在該平台上調整、改變設計的結果，經由專案管理系統保存下來，降低日後輸出或重行調整的時間。所以吳添程也強調「數據即是關鍵（Data is the key）」的概念，即通過數位化串連整體工作流程，將為數位轉型帶來更好的高效流程、協作結果，以及具體的執行方案和工具等。藉以打破不同部門間造成的數據孤島，形成更明智的決策，以更低成本和更高效率，提供更好的產品與服務。

如經由Autodesk提供的「產品設計與製造軟體集（PDMC）」，即可在行銷/投標、設計開發、生產製造、銷售/服務流程裡，利用Inventor、Fusion 360等軟體，將設計概念即時製作轉化為數位模型；透過Vault將這些數位化資料加以整合，分門別類管理、即時傳遞或保存資料，藉以實現更好的協同作業，加快上市流程。

吳添程指出，其中數位化的產品設計，係指從單一零件到大型裝配專案，皆可利用Autodesk數位化3D設計，提高創新能力與打造更符合循環經濟的工作流。提供的專業設計工具，包括鈑金、框架、管線配置、設計自動化；以及靈活且強大的設計模組，可用於參數、直接、自由建模。

同時在數位化產品驗證方面，可為設計人員提供多項準確、方便、易上手的模擬分析工具，包含非線性、疲勞、熱、振動、動力學等多種數位分析模組，涵括結構、建築結構、熱&流體、模流、複合材料、製造優化等領域。藉以提供非常有用、快速的佐證資料，在產出最終數據資料、格式之後，還要與其他品牌軟體有效整合。

Autodesk也為此提出Any CAD格式，強調具有Non-Native File Change、Real-time update優勢，可讓供應鏈直接導入相關資料，或納入模組後分析、驗證，以提高工作效率。即使發現問題也能及時解決，打造更有效率的數位模型，並導入正確的工具、方案。

圖2 : Autodesk提出Any CAD格式，以提高工作效率，即使發現問題也能及時解決。（source：Autodesk）

吳添程表示，現今產品設計、製造加工其實與分析、驗證相伴而生，數位化的優點，就在於可視化的便捷性、可操作性與互動，透過2D/3D工具讓產線數位化，更容易調整設計、協作。並藉此平台納入分析驗證結果；協助專案參與者有效整合內外部供應商，降低資安風險，且可掌握產線即時資訊，考量當前及未來落差，快速且精準調配產能。

此也與供應鏈規劃軟體Factory Design、VAULT的生產效率和風險脫不了關係，讓使用者瞭解產線需求，驗證機台、產線的擴散率，產線上下游所有參與者都能輕鬆掌握，提高生產效率和總攬全域。進而透過數位化模型直接布局供應鏈，可在使用者熟悉的2D/3D環境中設計、加工、分析驗證其完整流程，創建與管理供應鏈資產庫。

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