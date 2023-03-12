2023年自動化設備市場與大廠佈局趨勢

[作者 蘇翰揚]

自動化從疫情至今大幅成長，2021年全球工業自動化市場規模估計為1966億美元，到2030年將擴大到超過4,128億美元，並有望在2022年至2030年的預測期內以8.59% 的複合年增長率（CAGR）成長。

同時，即時數據分析隨著數據量的提升、消費者對企業使用其行為數據的接受度增加，以及對工業自動化中預測性維護需求崛起下大幅成長，即時數據分析有助於製造期間以更高的效率獲得營運洞見，吸引如機械製造、石化、航太、國防、電子產品、汽車、製造等產業投資相關技術與設備；而亞太地區在全球工業自動化市場中佔有相當市占率，部分調研機構預期該地區將保持市場主導地位。原因在於印度和印尼等新興國家的經濟成長，使得應用領域逐年增長。

此外，企業對於智慧設備的掌握程度提升，使得工業自動化監測技術崗位應用更加頻繁，企業隨時能即時掌握溫度、電流、電壓、速度、振動等變數，加上設備維護開發與資產管理軟體與解決方案逐漸普及，允許更高的效率和更高的自動化，這樣的趨勢涵蓋輕工業與重工業，從紡織到電動車，無不提升自動化能力。

工業機器人、電腦視覺系統、人機介面、感測器、3D列印、工業電腦等軟硬體在產業大量轉型需求下正在快速融合，連帶使得相關業者，例如ABB公司、艾默生電氣公司、發那科、通用電氣、Honeywell、三菱電機、Rockwell、施耐德電氣 、西門子、橫河電機、歐姆龍公司成為最大受益者。

雲端供應商成為企業自動化重要推手

一般而言，製造業轉型的方式：由大型業者往中小企業擴散、由先進製造朝向傳統製造發酵。狹義來說，自動化產業並不會將雲端業者包含進去，但當前許多資料皆能上雲處理與分析，許多自動化業者如西門子、ABB等也開始與大型雲端企業合作，而雲端企業的客戶也能從大型自動化企業身上受益。其中又以AWS、Microsoft、Google、IBM四家業者囊括全球雲端市場50%以上的市佔率為主，這四家業者基於雲端垂直領域的解決方案不斷推陳出新，提供從IaaS、PaaS到SaaS的一體式服務，並讓自動化解決方案嵌入其中，擴大其服務範疇。

雲端之所以在自動化轉型中扮演重要角色，第一為能夠提供企業完整的IT運算平台，並且隨用隨付模式下，企業不需要花費過多IT維護預算就能得獲得各種完整服務，大幅降低維護資料庫的成本，將本身有限的人力專注於其他高附加價值活動上。第二是能夠彈性調整，隨著企業成長，逐漸累積的資料量將淹沒原先的使用空間，而透過更改雲端服務類型，企業可從不同類型或容量的主機方案進行挑選，增加企業IT的敏捷性。最後是由於互動方式改變以及實體活動減少，企業因此加速轉型，資料種類將快速成長，資料型態將從文字，轉為文字加圖檔、超連結等樣態，如何整合多元資料並加以分析，以及應用在營運洞察。

圖2 : Honeywell將解決方案與整合至AWS雲端。（source：Honeywell Cloud SCADA）

前述雲端業者提供一較為一體化（General）的解決方案。而在較為利基的市場上，則由自動化大廠提供，如Honeywell整合自身硬體與AWS軟體，提供如數位分生、MES、IIoT平台、無人機隊等服務，並針對特定次產業，如電子製造、化工能源、航太、自駕車產業等進行客製化。這些自動化業者本身具備豐富轉型經驗，對於領域知識（Domain Know-How）的掌握度也較為完整，與雲端企業合作具備相當綜效，未來預計有更多大型自動化企業會與這些雲端業者合作，大者恆大的趨勢將更加明顯。

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